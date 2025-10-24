Într-o școală din Focșani, orele de curs s-au transformat într-o vânătoare de maimuțe. După ce, pe grupurile de Whatsapp din şcoală, au fost distribuite mai multe imagini cu maimuţe şi şerpi în diferite zone din instituţie. În realitate, elevii au creat imaginile cu inteligenţa artificială.

"Este un trend pe internet, am spus să facem şi noi aşa dirigintei, în stil de glumă. Diriginta chiar a crezut. Singura ei problemă a fost să ducem maimuţica acasă", spune un elev.

Într-o dimineață obișnuită la Colegiul Național Pedagogic din Focșani, nişte fotografii distribuite pe grupurile de WhatsApp au creat vâlvă. O maimuță rătăcită prin școală, cocoțată pe bănci, ba chiar și câțiva șerpi uriaşi care se tolăneau pe coridorul instituţiei. Unii dascăli au luat totul în serios şi au anunţat, panicaţi, conducerea şcolii.

S-au lăsat păcăliţi de AI

"O profesoară a crezut că este real. A anunţat directoarea". "Profesorii le-au crezut. Profesorii cu facultate, care predau la un liceu de presitigiu", spun elevii.

În realitate, totul era doar o farsă nevinovată. Câțiva elevi s-au plictisit să folosească inteligenţa artificială la teme şi au făcut ceva mai creativ.

"Este tratată ca atare, ca o farsă, o şotie de adolescent. Abia acum ne adaptăm şi noi, Ne obişnuim cu inteligenţa artificială. Noi am vorbit cu ei, le-am atras atenţia", a declarat Natașa Simion – director Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani.

Farsa ar fi fost pusă la cale de niște elevi din clasa a 11-a. Acum, liceenilor le este frică că vor fi pedepsiţi cu scăderea notei la purtare, deşi conducerea şcolii promite că va trece cu vederea episodul.

"Ieri, s-a făcut un consiliu profesoral, unde aşa s-a decis că noi am putea fi pedepsiţi cu scăderea notei la purtare". "Nu mi se pare ceva atât de grav pentru a fi sancţionat cu nota scăzută la purtare".

"Sunt foarte mult glume. Se fac multe chestii şi la părinţi prin intermediu A.I", spun elevii.

"Nu este cazul să le scădem nota la purtare", a declarat Natașa Simion – director Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani.

Pe cât de haioasă este farsă, pe atât de serioasă e problema pe care o ridică: AI-ul poate genera conținut care induce în eroare.

"Colegii mei sunt implicaţi în pedagogie digitală, fac cursuri. Poate în primă fază eşti puţin surprins. După aceea, toată lumea şi-a dat seama că este inteligenţă artificială", a mai spus Natașa Simion – director Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani.

"Profesorii trebuie să fie la zi cu tehnologia şi să înţeleagăp cum funcţionează inteligenţa artificială, ce produce ea. Să îşi dea singuri seama dacă un eseu este sau nu scris de inteligenţa artificială. Să pună limite, cât pot folosi copiii inteligenţa artificială", a declarat Marian Hurducaș, specialist marketing.

Iar întâmplarea de la colegiul din Focşani arată cât de ușor poate fi păcălită o generație care încă nu stăpânește lumea digitală.

