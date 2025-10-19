Video Explozia din Rahova a înspăimântat românii. La Galați, localnicii au semnalat scurgeri de gaze în două blocuri
Tragedia din cartierul Rahova a băgat frica în toţi românii. Ieri, în Galaţi, locatarii din două imobile au trecut prin spaima vieţii după ce au simţit miros de gaze pe casa scării. Speriaţi că nenorocirea s-ar putea repeta şi la ei, aceştia au chemat de urgenţă echipele de la Distrigaz. Ajunse la faţa locului acestea au descoperit scurgeri mari de gaze şi au oprit de urgenţă alimentarea.
După ce au simţit un miros puternic de gaz, speriaţi de tragedia din cartierul Rahova, ieri, la prima oră, locatarii blocului din Galaţi au anunţat imediat reprezentanţii Distrigaz.
"Azi dimineaţă după ce am văzut ştirea am zis 'Stai aşa că nu trebuie să sărim şi noi în aer'. Şi am sunat la Distrigaz, într-adevăr la patru apartamente din bloc aveau acei robineţi defecţi şi scăpau gaz" a explicat un locatar.
"Chiar era un miros înţepător. Nu înţepător din ăla cum miroase la o butelie că scapă puţin, nu, era un miros înţepător. Am deschis geamurile ca să se aerisească toată scara" a explicat un alt bărbat.
Angajaţii companiei de gaz au oprit de urgenţă alimentarea şi au pus sigilii atât pe contoarele individuale, cât şi pe cel general.
Situaţia s-a repetat şi la un alt imobil din oraş.
"Sperăm să fie bine. Să nu umble nimeni la contoare, la sigiliu. Sperăm să fie şi oamenii conştienţi că nu trebuie să facă lucrul ăsta odată ce s-a oprit gazul, nu trebuie să tai sigiliul, că uitaţi ce s-a întâmplat…" a punctat o localnică.
Şi în Târgu Mureş alimentarea cu gaze a fost oprită într-un bloc, după ce locatarii au solicitat intervenţia autorităţilor.
