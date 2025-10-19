Antena Meniu Search
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. A fost transportată la spital o persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 09:52
O explozie s-a produs, duminică dimineaţa, la etajul doi al unui bloc din municipiul Bistriţa. Potrivit primelor informaţii, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat şi nu au fost victime.

Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Cauza probabilă care a dus la producerea exploziei este in curs de stabilire.

O persoană, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital

În apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o persoană de vârstă înaintată, conştientă şi cooperantă. Victima a fost evaluată medical la faţa locului şi transportată ulterior la UPU SMURD Bistriţa de echipajul de terapie intensivă mobilă, fiind stabilă hemodinamic şi respirator.

În total, au fost evacuate 17 persoane, 16 adulţi şi un copil. Pentru a preveni hipotermia, un microbuz al ISU Bistriţa a fost trimis la faţa locului pentru sprijinul persoanelor evacuate. Ulterior toate persoanele s-au întors în locuinţe. 

Pagubele materiale se rezumă la ferestre sparte si elemente de mobilier desprinse în interiorul apartamentului în cares-a produs explozia.

