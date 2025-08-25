Două ţări sunt îngrozite de ceea ce a putut să facă un român în Germania. Bărbatul de 37 de ani şi-a înjunghiat logodnica într-o cerată, apoi şi-a luat copiii în maşină şi a făcut intenţionat un accident. A murit şi el, şi bebeluşul de 3 luni. Singura din familie care mai trăieşte este fetiţa de doi ani. A fost şi ea grav rănită, dar s-a trezit din comă în mod miraculos când a auzit vocea bunicii. Nimeni nu înţelege ce s-a întâmplat la oamenii aceştia în casă: procurorii nemţi şi români încearcă să găsească un răspuns, mai ales că cei care îi cunoşteau au numai cuvinte bune despre aceşti oameni: erau liniştiţi, nu i-au auzit vreodată să facă scandal.

Daniela a fost prima victimă a românului de 37 de ani. Erau logodiţi şi locuiau împreună cu cei doi copii în localitatea Salzstetten. Anchetatorii spun că femeia de 34 de ani a fost înjunghiată într-un acces de furie.

Când a realizat ce a făcut, Alexandru a urcat cei doi copii mici în maşină şi a fugit

Un bebeluş de numai trei luni şi o fetiţă de doi ani. Doar câţiva kilometri a condus până când a intrat, intenţionat, pe contrasens, unde a lovit frontal o altă maşină. Doar Hannah, sora mai mare, a supravieţuit, dar medicii au găsit-o în stare critică.

Articolul continuă după reclamă

"Având în vedere probele de la faţa locului, trebuie să presupunem că a intrat intenționat pe sens opus. Cel de-al doilea copil este în viață în prezent și primește îngrijiri la secţia de terapie intensivă din spital. Potrivit medicilor, deși viața sa este încă în pericol, starea sa este stabilă", spune Alexander Uhr, poliţist.

Medicii au ţinut-o în comă indusă mai multe zile, iar fetiţa s-a trezit recent şi este acum în stare bună. Bunica a stat lângă ea în spital aproape două săptămâni. Apropiaţii au vizitat-o în permanenţă, iar acum au organizat o strângere de fonduri pentru ajutorarea familiei.

"Ieri am putut să o vizităm pe Hannah. Suntem încântați de progresul ei în ceea ce privește abilitățile motorii. S-a bucurat și a ronțăit afinele pe care i le-am oferit. Dar suntem mişcaţi când o vedem atât de tăcută și tristă. Este pur și simplu dureros", a declarat Andrea Borg.

Anchetatorii din Germania nu au putut stabili cauzele care au dus la tragedie. Prietenii, vecinii şi cunoscuţii spun că bărbatul nu ar fi dat niciodată semne că ar fi agresiv. Ba chiar nu ar fi existat niciodată certuri între el şi logodnica lui. Pentru că autorul crimelor a murit, poliţia germană a anunţat că va închide cazul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰