Caz şocant în Germania, unde un român de 37 de ani a vrut să-şi ucidă întreaga familie. Bărbatul a înjunghiat-o mortal pe logodnica lui, de 34 de ani, după o ceartă. Ulterior, agresorul şi-a luat ambii copii, de 3 luni şi aproape 2 ani, în maşină şi a provocat un accident, după ce a condus pe contrasens. În urma impactului, doar Hannah, fetiţa lui de aproape 2 ani, a supravieţuit, dar este în stare gravă la spital.

Bărbatul şi-ar fi ieşit din minţi în timp ce se certa cu partenera sa. Într-un acces de furie ar fi lovit-o cu un obiect ascuţit iar femeia a murit în urma rănilor suferite. Când şi-a dat seama ce a făcut, Alexandru a urcat copiii în maşină şi a fugit. După câţiva kilometri, acesta a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de o altă maşină. Au murit pe loc şi el şi bebeluşul de numai 3 luni. Fiica lui de nici 2 ani a supravieţuit ca prin minune.

"Având în vedere probele de la faţa locului, trebuie să presupunem că a intrat intenționat pe sens opus. Cel de-al doilea copil este în viață în prezent și primește îngrijiri la secţia de terapie intensivă din spital. Potrivit medicilor, deși viața sa este încă în pericol, starea sa este stabilă", a declarat Alexander Uhr, poliţist.

Hannah are un an şi zece luni. Medicii au ţinut-o în comă indusă mai multe zile iar fetiţa s-a trezit recent şi este acum în stare bună. Bunica a stat lângă ea în spital aproape două săptămâni. Apropiaţii au vizitat-o în permanenţă iar acum au organizat o strângere de fonduri pentru ajutorarea familiei.

"Ieri am putut să o vizităm pe Hannah. Suntem încântați de progresul ei în ceea ce privește abilitățile motorii. S-a bucurat și a ronțăit afinele pe care i le-am oferit. Dar suntem mişcaţi când o vedem atât de tăcută și tristă. Este pur și simplu dureros", a declarat Andrea Borg.

Anchetatorii din Germania nu au putut stabili cauzele care au dus la incidentul tragic. Prietenii, vecinii şi cunoscuţii celor doi români spun că nu au existat niciodată certuri sau alte violenţe între Alexandru şi Daniela. Pentru că autorul crimei şi al accidentului este mort, poliţia germană a anunţat că va închide cazul.

