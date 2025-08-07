Iliescu lasă vila din Primăverii unui fost ofiţer SPP, pe care l-a considerat parte din familie

Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar fi decis cu ani în urmă cui îi va reveni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte ar fi dorit ca locuința, cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, să ajungă, după moartea sa, în posesia unei persoane care i-a fost alături decenii întregi și pe care a considerat-o parte din familie.

Ion Iliescu și soția lui, Nina, ar fi căzut de acord încă de acum câțiva ani cu privire la cine va moșteni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o.

Înainte ca Ion Iliescu să piardă alegerile prezidențiale din 1996 în fața lui Emil Constantinescu, premierul Nicolae Văcăroiu a dat o ordonanță de urgență prin care chiriașii puteau să-și cumpere locuințele.

Tot atunci, din poziția de șef al Secretariatului General al Guvernului, Viorel Hrebenciuc a semnat, în lunile august-noiembrie 1996, peste 50 de ordine speciale prin care mai mulți chiriași au reușit să cumpere de la RAAPPS mai multe case în Primăverii și Dorobanți, contra unor sume cuprinse între 1.000 și 15.000 de dolari.

Cine moşteneşte vila lui Ion Iliescu

Printre aceștia s-a numărat și Ion Iliescu, care a achitat pentru vila care îi fusese pusă la dispoziție de RAAPPS suma de 7.000 de dolari. Acum, potrivit ofertelor de pe piața imobiliară, o locuință similară situată în cartierul Primăverii se vinde cu aproximativ două milioane de euro.

SPP-istul a rămas lângă Iliescu și după ce s-a pensionat.

Surse din anturajul fostului președinte au relatat că, după anul 2004, când Ion Iliescu a terminat cel de-al doilea mandat la Cotroceni, ar fi rămas alături de același ofițer SPP care i-ar fi fost aproape ani la rând. Potrivit legii, foștii președinți pot beneficia de pază toată viața, mai ales că dețin secrete de stat deosebit de sensibile.

Sursele citate au afirmat că între Ion Iliescu și SPP-istul său s-ar fi legat o prietenie atât de strânsă, încât fostul șef de stat a început să-l asimileze pe bodyguard drept un membru al familiei sale.

Ca urmare, după ce acesta s-a pensionat, Ion Iliescu ar fi renunțat la serviciile SPP și ar fi rămas în grija lui și a unui al doilea rezervist, care a activat în cadrul aceleiași structuri. În acest context, Ion Iliescu ar fi stabilit, împreună cu soția lui Nina, ca, după moartea lor, bărbatul să moștenească vila din Moliere.

Cum și-a ajutat Ion Iliescu "fiul vitreg"

După moartea lui Ion Iliescu, presa a speculat că averea va fi însă moștenită de bărbatul cunoscut ca „fiul secret” sau „fiul vitreg”, Mihai Bujor Sion, care a rămas orfan de mic.

Ion Iliescu nu l-a înfiat legal, dar din 1974, atunci când părinții lui Mihai Bujor Sion au murit într-un accident aviatic, i-a devenit tutore și mentor.

În perioada în care Iliescu a fost președinte, bărbatul a ocupat funcții publice. Sion a fost șef al Cancelariei Prezidențiale, iar apoi consilier prezidențial pe probleme economice. A lucrat 20 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), fiind consul sau însărcinat cu afaceri în Bangkok, Manila, Los Angeles sau Dubai.

