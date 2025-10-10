Incendiu într-un bloc din Constanţa: 12 evacuaţi. Un bărbat, scos inconştient de pompieri şi dus la spital

Noapte de foc la Constanţa. Un apartament a fost cuprins de flăcări, iar un bărbat de 55 de ani a fost scos inconştient din locuinţă şi transportat la spital. 12 oameni, printre care o fetiţă de 2 ani, s-au autoevacuat.

Incendiu într-un bloc din Constanţa. Un bărbat ar fi dat foc apartamentului pentru a-şi pune capăt zilelor

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa, la faţa locului, în jurul orei 04:00, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, două echipaje SMURD şi un altul de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, precum şi o autospecială pentru transport victime multiple.

"Incendiul se manifesta cu flacără deschisă; din apartamentul incendiat a fost evacuată o persoană de sex masculin, de 55 de ani, în stop cardio-respirator. În total, din bloc s-au autoevacuat 12 persoane (şapte femei, patru bărbaţi şi o fetiţă în vârstă de 2 ani). Niciuna dintre ele nu are nevoie de îngrijiri medicale", a informat ISU.

O persoană a fost scoasă inconştientă din apartament

Persoana scoasă din apartamentul unde a izbucnit focul a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

După aproximativ o jumătate de oră, incendiul a fost stins de pompieri. Noi informaţii oferite de surse Observator susţin că focul ar fi pornit, de fapt, de la o lumânare lasată nesupravegheată.

"A ars un dormitor, pe o suprafaţă de 15 metri pătraţi, iar apartamentul este inundat cu fum. Se execută o nouă căutare în interiorul apartamentului care este plin cu resturi menajere şi alte materiale inflamabile", a mai transmis ISU Dobrogea.

