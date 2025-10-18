Antena Meniu Search
Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Ilfov. O persoană a murit, iar alte 30 au fost evacuate

O persoană a murit în urma unui incendiu care a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o clădire învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 15:33
Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin, sâmbătă după amiază, pentru stingerea unui incendiu produs la un imobil amplasat pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, judeţul Ilfov. În apropierea imobilului cuprins de flăcări este amplasat un cămin pentru vârstnici.

"Au fost evacuate dintr-o clădire învecinată, cu destinaţia de cămin de bătrâni un număr de 30 de persoane. Incendiul s-a manifestat la o magazie, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, iar în acest moment este localizat", informează ISU Bucureşti-Ilfov.

În urma acţiunilor de stingere a incendiului, în magazia anexată spaţiului de locuit a fost identificată o persoana decedată. Două persoane au fost asistate medical de către echipajele SMURD.

