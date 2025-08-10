În Italia, o zi la plajă poate să coste şi 90 de euro pentru o persoană. Mai ales în plin sezon turistic. Prin urmare, localnicii, cel puţin, boicotează plajele private. Într-un singur an, numărul italienilor care au ajuns pe litoralul ţării lor a scăzut cu 24%, scrie The Guardian.

Sezonul acesta a început cu o scădere dramatică în numărul celor care merg la plajă: staţiunile private din Italia au înregistrat o scădere între 15% şi 25% în lunile iunie şi iulie, comparativ cu aceeaşi perioadă în anul 2024, scrie The Guardian.

Numărul de turişti scade cel mai mult în timpul săptămânii. Plajele private rămân aglomerate în weekend, în special cele în apropierea oraşelor mari. Cei care totuşi se încumetă să meargă la plajă cheltuie mai mulţi bani pe mâncare şi băuturi.

Turiştii acuză patronii de plaje că plâng cu "lacrimi de crocodil"

Costul închirierii unui şezlong este un aspect central al discuţiilor. În medie, să închiriezi unul pe o plajă privată costă cu 17% mai mult ca acum patru ani. De exemplu, pe plajele din regiunea Lazio, foarte greu se găsesc două şezlonguri şi o umbrelă care se pot închiria cu mai puţin de 30 de euro pe zi. Preşul ajunge chiar şi la 90 de euro în restortul Gallipoli din Apulia.

Deşi preşedinţii asociaţiiloir plajelor private se plâng că scăderea numărului de turişti afectează puterea de cumpărare, clienţii susţin că mersul la plajă face găuri mari în bugetul lor şi că patronii plâng cu "lacrimi de crocodil".

