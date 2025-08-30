Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul criminalului din Otopeni, reţinut după o zi întreagă de negocieri cu forţele speciale. Tragedia ne arată, încă o dată, incompetenţa Poliției Române. O lipsă de reacţie incredibilă a autorităţilor şi greşeli în lanţul de comandă pe care speram să nu le mai vedem de la cazurile Oneşti şi Caracal. Acum, un tată cu trecut violent îşi omoară în bătaie copilul vitreg, iar poliţiştii îl lasă patru zile liber, deşi ştiau că în casă mai e un bebeluş de un an care putea avea aceeaşi soartă în orice clipă. Cu raportul legiştilor în mână, în care scria negru pe alb că micuţul a fost ucis în bătaie, poliţiştii nu au considerat că bărbatul este periculos! Întrebarea cu care rămânem este: au învăţat acum autorităţile ceva din această lecție?

Acţiunea în forţă a mascaţilor a venit după o zi întreagă de negocieri cu criminalul. După ce l-au orbit cu o grenadă flash, au intrat concomitent şi pe ferestere şi pe uşă şi l-au încătuşat. Individul de 28 de ani, suspectat că şi-a ucis în bătaie fiul vitreg de 2 ani şi 8 luni, a negat totul la audieri. Chiar şi aşa, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. Capturarea lui nu şterge semnele de întrebare care planează asupra anchetei poliţiştilor. Autorităţile aveau motive să-l bănuiască pe criminal încă din 23 august, când moartea copilului a fost anunţată la 112. "Am tratat ca şi moarte suspectă, pentru că astea au fost indiciile iniţiale", a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.

Deşi oamenii legii ştiau de trecutul violent al bărbatului, au aşteptat 4 zile până când să intervină

Suspiciunile erau evidente. Medicii au sesizat imediat urme de violenţă şi vechi şi noi pe trupul băieţelului. Cât se poate de clar a fost şi raportul autopsiei, emis pe 25 august. Dar nu şi pentru poliţişti. "Sigur, dacă aveam mai multe elemente am fi ajuns mai repede. Dar nu am avut toate datele", a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov. Declaraţia numărului 2 din Poliţia Ilfov este contrazisă de datele clare care erau la dosarul de crimă încă de luni. Autopsia care arăta, fără echivoc, faptul că băieţelul a murit din cauza unor bătăi crunte. Inexplicabil, deşi oamenii legii ştiau de trecutul violent al bărbatului, au aşteptat patru zile până când să intervină şi asta în momentul în care suspectul a început să îşi ameninţe familia.

Episodul a avut loc joi, în ziua înmormântării, când mama a spus adevărul în faţa poliţiei şi a rudelor. Naşul băieţelului l-a confruntat la telefon pe ucigaş şi, după ce a fost ameninţat, a sunat la poliţie. "A venit poliţia la ora 4. A bătut la uşă, nu i-a răspuns. El deja era informat că poliţia cu naşa sa şi cu sora lui e la uşă", a declarat naşul băiatului. Criminalul a fost lăsat să stea în casă încă o noapte întreagă alături de bebeşul său de un an, aflat în evident pericol. Abia vineri dimineaţă, poliţiştii s-au întors cu un mandat de percheziţie. "Iniţial a afirmat că, dacă vom intra, se va arunca şi, probabil, inevitabil şi împreună cu copilul", a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.

Copilul a fost recuperat însă cu ajutorul unei rude, nicidecum la intervenţia poliţiei. Mama copilului ucis nu a fost pusă sub acuzare, chiar dacă a miniţit iniţial agenţii. "El a ameninţat-o că dacă spune ceva vine şi îi omoară toată familia, că o omoară şi pe ea până la urmă, că nu rămâne aşa", a declarat Cristina Ciobanu, sora mamei copilului ucis. Vecinii ucigaşului sunt înmărmuriţi de torturile pe care femeia şi fiul ei le îndurau. Dar şi de lipsa de reacţie a poliţiştilor. "L-am jelit ca pe al meu, pe copil. Cum să faci aşa ceva?", spune o femeie. "Într-o jumătate de oră trebuiau să fie peste el în casă. Păi tu aştepţi până seara?", spune o altă vecină.

Ucigaşul era muncitor în construcţii şi era cunoscut pentru problemele cu alcoolul. Mama copilului ucis a fost cazată într-un centru maternal, alături de bebeluşul de un an care i-a mai rămas.

