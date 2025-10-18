Locatarii blocului distrus de explozie, însoţiţi pentru a-şi recupera bunurile. "Urmează etapa cea mai grea"

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a afirmat că poliția a început să permită accesul locatarilor în clădirea avariată de explozia de vineri, pentru a-și recupera bunurile personale.

Anchetatorii vor să afle cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare

Tragedie fara precedent: un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur! Trei oameni au murit! Între ei, o femeie de 24 de ani gravidă care a căzut prin plafonul dintre etaje şi un bărbat aruncat de suflul deflagraţiei pe geam la 40 de metri distanţă până în blocul vecin. Au fost scene de coşmar: dintre dărâmături oamenii cereau disperaţi ajutor! Sute de elevi de la liceul aflat lângă bloc au fost evacuaţi din clasele cu geamuri sparte. Clădirea arată de parcă a fost detonată o bombă.

Blocul distrus de explozia din Rahova

"Suntem alături de ei în continuare. Poliția a început cu însoțitori să permită accesul în imobile mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru a-și recupera bunurile”, a comunicat Bujduveanu, sâmbătă.

Articolul continuă după reclamă

Primarul interimar a precizat că a avut o discuție cu prefectul Capitalei și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor trimite o echipă de experți pentru a evalua structura blocului și a stabili soluțiile tehnice pentru cele patru scări adiacente celei avariate.

"Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa de după ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung”, a mai spus edilul.

Privind opțiunile de relocare, Stelian Bujduveanu a spus: "În prima opțiune avem propriile imobile ale primăriei municipiului București pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie. Iar a doua categorie am aprobat ieri din Fondul de Rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care le vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii”.

