Tragedie fara precedent: un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur! Trei oameni au murit! Între ei, o femeie de 24 de ani gravidă care a căzut prin plafonul dintre etaje şi un bărbat aruncat de suflul deflagraţiei pe geam la 40 de metri distanţă până în blocul vecin. Au fost scene de coşmar: dintre dărâmături oamenii cereau disperaţi ajutor! Sute de elevi de la liceul aflat lângă bloc au fost evacuaţi din clasele cu geamuri sparte. Clădirea arată de parcă a fost detonată o bombă.

Autorităţle au activat planul roşu, au adus câini şi drone pentru a găsi supravieţuitori. 13 oameni au ajuns la spital, iar unul dintre ei va fi transferat la Graz, în Austria. O acumulare de gaze uriaşe a aruncat blocul în aer. Oamenii din zonă spun că au sesizat încă de joi autorităţile. Distribuitorul a oprit alimentarea, dar cel mai probabil, unul dintre locatari, a rupt sigiliul și a repornit gazul. A fost scânteia mortală!

Filmul tragediei: o explozie puternică urmată de misiuni de salvare contracronometru

Ora nouă şi şapte minute, cartierul Rahova, o explozie puternică într-un bloc de opt etaje zguduie Capitala. Prin norii de praf răsună vocile disperate ale locatarilor prinşi între dărâmături.

Explozia devastatoare provocată de o acumulare de gaze a avut loc la etajul cinci. Suflul deflagraţiei a avut o putere de neimaginat. Nivelurile 5, 6 şi 7 sunt distruse în totalitate. Nu mai există plafoane între etaje, zidurile s-au făcut praf, iar faţada a fost pulverizată. Trei oameni au fost ucişi pe loc.

Un bărbat a fost aruncat din casă de suflu şi strivit în blocul vecin aflat la 40 de metri distanţă.

Printre victime este o gravidă de 24 de ani care a căzut prin plafonul dintre etaje. Fratele ei de 17 ani este rănit, în stare gravă. Mama celor doi e disperată şi revoltată.

"De două zile miroase a gaze, stăm cu uşile deschise. Măcar puteau să spună: 'Băi proştilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici'" a explicat mama victimelor.

În haosul de după, urmează misiuni de salvare contracronometru.

“Alarma s-a dat de aici, din acest salon de înfrumuseţare, la ora 09.07 minute. Apelul la 112 a fost făcut chiar de patronul salonului care a simţit deflagraţia ca pe un cutremur” a relatat reporterul Observator Andreea Milea.

Au fost 44 de apeluri la 112.

"Am crezut că e cutremur"

"Bubuitura ne-a asurzit pe toţi. Iniţial, am crezut că e cutremur. Au venit primele echipaje în 3 minute. Era un haos. Nu am mai trăit aşa ceva. Nu pot să explic. Ceva de neimaginat. Pur şi simplu am zis că e cutremur. Am ieşit toţi afară. A fost un fum alb. S-au auzit ţipete, apoi o linişte mormântală" a explicat un martor, Vasile Marian.

Autorităţile declanşează planul roşu de intervenţie.

"Suntem la etajul al optulea al blocului din vecinătate. De aici se vede cel mai bine întreaga desfăşurare de forţe, asta pentru că vorbim despre un plan roşu de intervenţie activ în acest moment" a relatat de la faţa locului reporterul Observator Bogdan Dinu.

13 oameni sunt duşi de urgenţă la spital. Printre ei sunt şi doi copii.

"A fost declanşată alarma la spitalul nostru. Au fost notificate toate spitalele de urgenţă din Bucureşti de către dispeceratul UPU-SMURD" a explicat şeful UPU-SMURD Bucureşti.

Una dintre victime va fi transferată în străinătate

Un bărbat de 53 de ani cu arsuri va fi tranferat în străinătate. Sute de pompieri, jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi să ajute victimele, cu câini de căutare şi drone.

"O dronă a ajuns în acest moment în zonă pentru a căuta supravieţuitorii din blocul unde a avut loc explozia" a relatat de la faţa locului reporterul Observator Mădălina Iacob.

"Operaţiunile de căurate salvare pe care le fac pompierii acm sutn periculoase, zona este periculoasă […] A fost mobilizată unitatea specială de căutare salvare care răspunde de situiaţiile de cutremur" a explicat şeful DSU, Raed Arafat.

De altfel, deflagraţia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Într-un magazin aflat la câteva sute de metri distanţă alimentele cad de pe rafturi exact ca la cutremur.

Explozia a făcut ravagii şi la liceul Bolintineanu, aflat în apropierea blocului, dar şi la o grădiniţă din apropiere. Geamurile clădirilor s-au spart si mai multi copii au fost răniţi uşor. Deflagraţia a afectat mai multe blocuri din jur. Zona a fost paralizată complet.

"La mai bine de trei ore de la producerea exploziei, ciruculaţia de aici, de pe Calea Rahovei este în continuarea blocată" a explicat reporterul Observator Denisa Dicu.

"Şina de tarmvai din spatele nostru şi tensiunea au fost dezafectate pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem în legărua cu ISC pentru a pune în siguranţă blocul" a explicat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Blocul, în risc de colaps, ar putea fi demolat

400 de oameni trăiau în blocul afectat. Riscul de colaps este uriaş, iar oamenii nu sunt lăsaţi să se întoarcă acasă.

"Această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii… Din primele informări ale Inspectoratului de Stat în Construcție, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va fi demolat" a explicat premierul României, Ilie Bolojan.

Oficial, gazele în blocul distrus erau închise de joi, după ce locatarii s-au plâns de miros. Şi totuşi, autorităţile au găsit ieri dimineaţă sigiliul rupt.

"Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem" a mai explicat Raed Arafat.

Tragedia deschide un val de anchete pentru a afla cum s-a ajuns la cea mai puternică explozie care a avut loc într-un bloc din Capitală.

