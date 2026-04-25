Este alertă în municipiul Galaţi, după ce, în această dimineaţă, o dronă rusească a căzut în curtea unui localnic. E cel mai grav incident de acest fel de până acum. Imediat au fost emise mesaje Ro-Alert pentru populaţie, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol. După 6 ore de la primul apel la 112, autorităţile au început evacuarea localnicilor. S-a închis gazul pe mai multe străzi şi s-a stabilit un perimetrul de siguranţă. Nimeni nu este lasat să treacă. Drona, care are încărcătură explozivă, urmează să fie detonată controlat. Ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe.

O bubitură puternică a creat panică printre localnicii din municipiul Galaţi. Drona rusească a căzut în această dimineaţă în zona Bariera Traian, la ora 2 şi 31 de minute. Aparatul de zbor s-a prăbuşit în curtea unui localnic şi a lovit şi un stâlp de electricitate. Oamenii au sunat imediat la 112. După 6 ore, au început evacuarile.

Poliţie: De al poliţie, deschideţi uşa! Trebuie să evacuaţi zona.

Femeie: Au.

Poliţie: A căzut o dronă.

Femeie: O dronă? Şi ce trebuie să facem?

Poliţie: Să evacuaţi zona.

Reporter: V-au spus să plecaţi din zonă?

Localnici: Da.

Localnic: Le am în curte acolo nişte bucăţi.

Reporter: Aveţi şi în curte?

Localnic: Da.

Reporter: V-a bătut la poartă poliţia?

Localnic: Da, da, da. Mi-a bătut la poartă şi am ieşit şi ne-a avertizat să ieşim că dacă nu ne amendează.

Poliţia a stabilit şi un perimetru de siguranţă. Mulţi oameni sunt indignaţi că nu pot ajunge la casele lor.

Localnică: Mă duc să o iau pe mama.

Poliţie: Nu aveţi voie să intraţi.

Poliţist: Deocamdată nu puteţi să ajungeţi la locuinţă. Unde locuiţi?

Localnic: Aici la stradă. unde este Mercedesul ăsta parcat.

Poliţist: Am înţeles. Nu se poate.

Localnic: Am ceva de luat din curte. Măcar pot să mă duc să iau? Sunt evacuaţi oamenii sau ce?

Poliţist: Nu ştim deocamdată.

De ce nu a fost doborâtă drona rusească

În timpul cercetărilor, autorităţile au descoperit că drona are dispozitivul explozibil pe ea. Au fost evacuaţi mai intai toţi locatarii din aceea zonă de pe străzile respective după care perimetrul s-a extins pana in acest loc. Acum poliţiştii încearcă să evacueze şi pe cei care stau pe această stradă perpendiculară.

Autorităţie au dispus de două ori extinderea perimetrului de securitate. În acest moment este vorba de 200 de metri.

Militarii români au declarat că piloții britanici NU au tras asupra dronei care s-a prăbușit, pentru că radarele de la sol au văzut ţinta doar deasupra Ucrainei, nu și când a intrat în România, spre Galați. "Aeronavele Eurofighter Typhoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1.5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrianean. Piloţii au avut autorizaţie de angajare a dronelor", a transmis colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

Aparatul de zbor urmează să fie detonat controlat. Este prima oară când o dronă rusească a căzut în această zonă.

Incidentul s-a petrecut în nordul municipiului Galaţi, în cartierul Bariera Traian. Drona a căzut peste atelierul de tâmplărie al unui localnic. Au fost cinci apeluri la 112, imediat după momentul prăbuşirii dronei în curtea respectivă.

Drona are dispozitiv explozibil, motiv pentru care s-a decis evacuarea populaţiei din zonă. Traficul pietonal este oprit, însă nu şi cel rutier.

Istoricul incidentelor cu drone ruseşti la graniţă

Sunt tot mai frecvente incidentele de acest fel. Prima dată ne-am confruntat cu o astfel de situaţie în septembrie 2023. S-au găsit primele resturi de dronă în zona localităţii Plauru, din jud. Tulcea. Apoi, în februarie 2025, două drone cu încărcătură explozivă s-au prăbuşit în apropierea frontierei, într-o zonă nelocuită.

După multe discuţii şi o presiune publică uriaşă, intră în vigoare Legea nr. 73/2025, care practic oferă cadru legal piloţilor militari să doboare aeronavele de tip dronă care intră neautorizat în spaţiul nostru aerian. Pe 13 Septembrie 2025 are loc un incident grav. O dronă rusească survolează teritoriul României vreme de 50 de minute. Piloţii au aprobare să o doboare, dar aleg să nu o facă.

25 Noiembrie 2025 - o altă dronă s-a prăbuşit în judeţul Vaslui, la mare distanţă faţă de graniţă. Iar ultimul incident a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Pe 17 aprilie, un alt aparat de zbor de acest fel a patruns în spaţiul nostru aerian şi a fost monitorizat de radarele MApN până când a depăşit graniţa.

În total au fost cel puţin 11 pătrunderi confirmate ale unor drone ruseşti în spaţiul nostru aerian. La care se adaugă alte peste 40 de cazuri în care fragmente din aceste drone au fost descoperite la sol.

Adrian Obreja

