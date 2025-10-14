Antena Meniu Search
Maşină făcută zob la intrarea în Tecuci. Şoferul, scos inconştient dintre fiarele contorsionate

Accident grav la intrarea în Tecuci. Un bărbat de 43 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în afara drumului. Victima a fost găsită inconștientă, încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, și a fost resuscitată de două ori de echipajele medicale.

Accident rutier grav, marți seară, la intrarea în municipiul Tecuci. Un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar şoferul, un bărbat de 43 de ani, a rămas încarcerat între fiarele contorsionate, potrivit ISU Galaţi.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci, cu o autospecială de intervenţie, una de descarcerare şi un echipaj medical SAJ.

Pompierii au acţionat pentru extragerea victimei, care era în stare de inconştienţă. După ce a fost eliberat din maşină, bărbatul a fost preluat de medicii de la Ambulanţă şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit surselor Observator, bărbatul a intrat de două ori în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele medicale. Starea sa este foarte gravă, iar medicii spun că are şanse reduse de supravieţuire.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de poliţiştii rutieri.

