Maşină făcută zob la intrarea în Tecuci. Şoferul, scos inconştient dintre fiarele contorsionate

Accident grav la intrarea în Tecuci. Un bărbat de 43 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în afara drumului. Victima a fost găsită inconștientă, încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, și a fost resuscitată de două ori de echipajele medicale.

Accident rutier grav, marți seară, la intrarea în municipiul Tecuci. Un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar şoferul, un bărbat de 43 de ani, a rămas încarcerat între fiarele contorsionate, potrivit ISU Galaţi.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci, cu o autospecială de intervenţie, una de descarcerare şi un echipaj medical SAJ.

Pompierii au acţionat pentru extragerea victimei, care era în stare de inconştienţă. După ce a fost eliberat din maşină, bărbatul a fost preluat de medicii de la Ambulanţă şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci pentru îngrijiri de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor Observator, bărbatul a intrat de două ori în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele medicale. Starea sa este foarte gravă, iar medicii spun că are şanse reduse de supravieţuire.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de poliţiştii rutieri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰