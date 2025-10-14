Antena Meniu Search
Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 09:48
Meci de fotbal întrerupt de un şobolan. Rozătorul a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor Meci de fotbal întrerupt de un şobolan. Rozătorul a părăsit terenul în aplauzele spectatorilor - Profimedia

În timp ce Thibaut Courtois a încercat să prindă rozătorul, în cele din urmă galezul Brennan Johnson s-a ocupat de urmărirea animalului pentru a-l obliga să iasă din teren.

Victoria cu 4-2 le-a permit belgienilor să recupereze primul loc în grupă, în faţa Macedoniei de Nord.

