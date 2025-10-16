Este scandal uriaş cu mobilizarea rezerviştilor, organizată de Ministerul Apărării Naţionale. Sunt mulţi nemulţumiţi iar majoritatea acuză că au fost chemaţi din scurt, de pe o zi pe alta. Oficialii MApN, în schimb, spun că simulează o situaţie reală şi atunci este justificat ordinul de 24 de ore. Alte nemulţumiri sunt legate de lipsa informaţiilor.

Sunt sute de oameni veniți la UM0575E din București. Unii au venit cu chemările primite acasă, alții doar ca să afle de ce au fost din nou trecuți pe liste. Cei mai mulți sunt bărbați trecuți de 40-50 de ani care au făcut armata pe vremea când uniforma însemna bocanci grei, paturi metalice și exerciții cu AK-ul din lemn. Acum Ministerul Apărării spune că vorbim despre o actualizare a bazei de date, MOBEX 2025.

Statul verifică cine mai este apt, cine a plecat din țară și cine mai poate fi luat în calcul în caz de mobilizare reală. În paralel însă, armata română merge într-o direcție diferită - profesionalizarea. Militarii sunt voluntari, antrenați pe tehnică modernă, de la drone până la sisteme Patriot și sisteme HIMARS.

Explicațiile MApN

Și totuși, imaginea acestor oameni care stau la coadă cu ordinele în mâini trimite mai degrabă la o armată de altădată. Oameni care au făcut serviciul militar obligatoriu, dar care acum, după decenii, nu mai pot fi considerați resursă reală pentru apărare.

Ministerul Apărării insistă: aceste convocări sunt legale și nu anunță o mobilizare, dar reacțiile arată o altă realitate: lipsa de comunicare și teama că România ar putea reveni măcar formal la o armată a încorporărilor. Până atunci, țara noastră rămâne într-o etapă de tranziție între trecutul armatei obligatorii și viitorul armatei profesioniste.

