Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Norvegia a livrat încă trei aeronave F-16 României. Vor intra în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu

Norvegia livrează încă trei aeronave F-16 României. Avioanele de luptă au aterizat ieri la Baza 86 Aeriană Borcea şi vor intra în dotarea unei escadrile de la Mihail Kogălniceanu.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 09:15

Noul lot face parte din contractul semnat între guvernele celor două ţări privind achiziţia a 32 de aeronave F-16. În anul 2021, România a decis achiziţionarea aeronavelor pentru suma de 354 de milioane de euro fără TVA.

Primele trei aeronave F-16 Fighting Falcon au aterizat în România în anul 2023, fiind urmate de alte 12 în aprilie şi iunie 2024. Momentan, în ţară, avem 21 de astfel de avioane care întăresc capacitatea de apărare aeriană a României. 

Restul aeronavelor urmează să ajungă în ţară până la finalul anului

Articolul continuă după reclamă

"Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.

Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025" a precizat Ministerul Apărării Naţionale într-un comunicat de presă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

norvegia f-16 mapn
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport?
Observator » Evenimente » Norvegia a livrat încă trei aeronave F-16 României. Vor intra în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu