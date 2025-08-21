Tinerii care s-au aruncat îmbrăţişaţi în faţa unui TIR pe autostrada Bucureşti - Piteşti erau doi îndrăgostiţi pe care familiile au vrut să îi despartă. Fata abia împlinise 14 ani, iar iubitul ei era cu patru ani mai mare. Fugeau amândoi de-acasă pentru a se putea vedea, iar când părinţii iubitei i-au interzis băiatului să o mai caute, cei doi au luat decizia fatală.

Poliţiştii cred că cei doi îndrăgostiţi au mers pe banda de urgenţă a autostrăzii 14 kilometri până şi-au făcut curaj să moară împreună. S-au cunoscut pe Instagram, la începutul anului, dar relaţia lor se lovea de un zid.

"Băiatul meu o iubea foarte mult, fata îl iubea foarte mult pe el", a declarat mama tânărului.

Cei doi locuiau aici, în casa părinţilor fetei, de aproximativ trei luni. La început părinţii au fost de acord cu relaţia lor, însă pe parcurs, pentru că băiatul nu avea un loc de muncă, au început să apară neînţelegeri.

Filmul tragediei de pe A1

"Se ducea o zi la muncă, trei nu", a declarat sora fetei.

"Au avut un conflict chiar şi în faţa primăriei, unde a fost prezentă şi poliţia", a declarat Daniel Badea, primar Crevedia Mare.

Cei doi tineri trăiau oricum o idilă complicată. Fata de 14 ani locuia în judeţul Giurgiu, iar iubitul ei, în Buzău, la peste 200 de kilometri distanţă. Adolescenta a fugit de acasă ca să îl vadă pe băiat, părinţii ei au chemat poliţia. Până la urmă, familia copilei a acceptat relaţia, dar pentru scurt timp.

"Zicea că nu e de acord, că nu îl suferă, când se ducea la fată. Şi i-am zis: mamă, dacă nu poţi acolo, poţi să vii acasă, dar nu poţi cu ea pentru că nu-mi dă voie să fie la adresa mea", a declarat mama tânărului.

Lunile de certuri s-au încheiat cu un ultimatum, spun apropiaţii celor două familii. Părinţii fetei i-au dat băiatului bani să ia trenul spre casă şi i-au arătat uşa. Iubita l-a urmat, însă şi au ajuns amândoi pe autostradă. Mama adolescentului i-a spus mereu că gesturile extreme nu rezolvă nimic şi că ar fi bine să discute problema cu familia sau să se retragă.

"Nu ştiu ce a avut în minte să facă aşa ceva", a declarat mama tânărului.

Fata de 14 ani era monitorizată de Protecţia Copilului din luna mai, când s-a aflat că are o relaţie cu un adult. În tot acest timp a primit şi consiliere psihologică la şcoală.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰