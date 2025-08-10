O fetiță de 8 ani a murit la Mălini, Suceava, spulberată de o mașină. Copila ar fi traversat prin loc nepermis

Sfârşit cumplit pentru o fetiţă în vârstă de 8 ani, pe un drum din Suceava. Copila şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier grav produs sâmbătă, în jurul orei 17:00, pe DJ 209B, în comuna Mălini. Din primele informații, micuța ar fi traversat printr-un loc nepermis și fără să se asigure.

Conform datelor din ancheta poliției, un tânăr de 20 de ani, din satul Poiana Mărului, conducea un autoturism Renault din direcția Văleni spre Mălini, relatează newsbucovina.ro. Șoferul s-ar fi trezit în fața unei fetițe de 8 ani, din aceeași comună, care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure. Mașina a acroșat-o, iar impactul a proiectat-o pe asfalt.

Fetiță spulberată pe șosea, la Mălini

Din nefericire, rănile suferite au fost extrem de grave. Medicii sosiți la fața locului au încercat manevre de resuscitare, dar totul a fost în zadar. Viața copilei s-a stins acolo, pe marginea drumului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru analize suplimentare. Tânărul deținea permis de conducere valabil, iar mașina avea inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA în termen.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

