Se conturează tot mai mult ipoteza că băiatul dispărut din curtea casei acum două săptămâni în Sălaj ar fi fost răpit. Atât familia, cât şi vecinii spun că acesta nu avea cum să plece departe, pentru că era bolnav de epilepsie şi se deplasa greu.

Mama copilului: De obicei nu pleca. În afară de vecini, aici...La ponei

Reporter: S-a mai întâmplat?

Mama copilului: Oriunde mergea, el venea înapoi.

Vecin: Nici urmă de el. Nu știu, toţi se gândesc așa, că a fost răpit. Avea dizabilități, nu putea umbla foarte bine.

Reamintim, de două săptămâni copilul de 11 ani este căutat neîncetat de polițiști, jandarni, pompieri, voluntari și, bineînțeles, de membrii familiei. Toți speră acum într-o minune. Căutările au fost din nou extinse pe aproximativ 3 kilometri în ambele direcții ale drumului care străbate localitatea din care a dispărut Mădălin. Sunt verificate în continuare toate fântânile, podurile, podețele, dar și zonele cu vegetație înaltă și împădurite.

Se fac verificări inclusiv pe marginea căii ferate din zonă și s-a cerut sprijin în județele învecinate, nu doar pentru căutări, ci și pentru verificarea imaginilor surprinse de zeci de camere de supraveghere.

Au fost audiate mai multe persoane în repetate rânduri pentru ca polițiștii să constate dacă declarațiile lor diferă față de dățile trecute, iar criminaliștii au luat probe din gospodărie pentru a se afla dacă au pătruns în curte persoane străine. Patru specialiști criminaliști de la IGPR sunt deja în județul Sălaj și ajută la căutări, iar din aer, un elicopter dotat cu o cameră cu termoviziune verifică întregul perimetru. Polițiștii nu exclud nicio variantă, iar tot mai mulți apropiați ai familiei se gândesc că Mădălin ar fi putut fi furat chiar de rețele care exploatează copii prin cerșetorie, având în vedere că avea probleme motorii vizibile, adică umbla cu dificultate.

