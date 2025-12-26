Zăpada face toţii banii pentru turiştii care sunt la munte. La Rânca, la Topliţa şi la Azuga pârtiile sunt numai bune pentru schi. La Poiana Braşov, în schimb, turiştii s-au distrat doar cu săniuţele, pe zăpadă artificială.

Pe pârtia Bradu din Poiana Braşov nu se schiază încă, dar distracţia tot e la cote maxime. Turiştii au făcut raliu cu sania şi au construit oameni de zăpadă. Tunurile de zăpadă lucrează la foc continuu pentru pregătirea pârtiilor de schi.

"Un pic cu prichindelul la sanie.", spune un turist.

Reporter: De câte ori v-ați dat până acum?

Turist: Abia am venit.

"Astăzi ne bucurăm de pârtie, este un pic de zăpadă aici, cu copiii și mai târziu la căldurică.", adaugă alt turist.

"Astăzi în primul rând trebuie să ne bucurăm de zăpadă și de aerul rece și ulterior trebuie să facem loc pentru acele calorii pe care urmează să le consumăm.", spune alt turist.

Până la mesele de hotel, pe turişti îi îmbie mâncarea stradală.

"28 de lei este bugetul minim pentru gustarea de peste zi, aici în Poiana Brașov, 20 de lei costă un langoș, e delicios, 8 lei un ceai cald și așa chiar putem pleca pe pârtia de săniuș.", a transmis reporterul Observator, Claudiu Loghin.

"Un langoș cu brânză și smântână.", spune un bărbat.

Reporter: Mai degrabă mâncați la restaurant sau pe stradă?

Bărbat: Pe stradă, mai spontan așa.

"6 feluri de cozonaci, cu nucă, zahăr, scorțișoară, cocos și zmeură.", adăugat un comerciant de kurtos.

Reporter: Care e cel mai căutat?

Comerciant: 99% cu nucă.

Reporter: Ce preparat se vinde cel mai bine?

Comerciant: Vinul fiert, vă dați seama, când e frig merge cel mai bine. Avem cartofi cu cheddar și hotdog cu diferite sortimente, cu cârnat, mai avem și cu porc-vită.

Un kurtos kalacs costă între 25 și 30 de lei, un hotdog poate ajunge și la 45 de lei, iar paharul de vin fiert 15 lei.

Pa Valea Prahovei se schiază deja la Azuga, dar sunt dechise doar pârtiile pentru începători. La Sinaia, instalaţiile au fost oprite din cauza vantului puternic.

Şi la Toplița pârtiile sunt deschise.

"E foarte frumos, nu speram că o să se deschidă pârtia, dar am avut noroc.", spune un turist.

"Am venit să schiez, e prima zi și îmi place foarte mult.", adaugă alt turist.

"Am venit să ne dăm cu sania. Să ne distrăm că la noi nu prea e zăpadă. Da, nu e deloc.", se aud vocile unui grup de copii.

Iar pista de bob a funcționat fără încetare.

Reporter: De unde ați venit?

Turist: Din Timișoara.

Reporter: Și e zăpada bună aici la noi?

Turist: Da.

Și la Rânca peisajul e de poveste, iar pârtiile au fost pline de Crăciun.

