Un accident la pescuit pe râul Prut se putea termina cu o tragedie pentru doi tineri pescari. Bărbaţii au plutit în derivă câţiva kilometri după ce barca lor s-a răsturnat. Un alt pescar care îi aştepta pe mal a dat alarma şi a urmat o amplă operaţiune de căutare.

În cursul nopții, pompierii botoșăneni, împreună cu polițiștii de frontieră, au desfășurat o amplă operațiune de căutare pe lacul de acumulare Stânca-Costești, de pe râul Prut. Aceștia au căutat doi pescari, în vârstă de 26, respectiv 33 de ani, care plecaseră cu o barcă și nu s-au mai întors la mal.

Alarma a fost dată de colegul lor, care îi aștepta pe mal și nu a mai reușit să comunice cu ei, nici măcar cu ajutorul lanternelor. În urma apelului la 112, echipele de intervenție au început imediat căutările, folosind inclusiv camere de termoviziune.

Găsiți după ce au plutit în derivă kilometri întregi

După aproximativ două ore, cei doi bărbați au fost găsiți în viață, la o distanță de aproape șase kilometri de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Potrivit acestora, din cauza valurilor, în barcă a pătruns apă și s-a răsturnat. Cei doi au plutit în derivă câțiva kilometri și au reușit să ajungă la mal înot.

Acolo au întâlnit un alt pescar, care a alertat autoritățile. Cei doi au fost evaluați medical și au primit primul ajutor, însă au refuzat transportul la spital.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

