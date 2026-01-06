Peste 12.500 de consumatori din România sunt în continuare fără energie electrică, în urma avariilor provocate de condițiile meteo extreme din ultimele zile. Echipele companiilor de distribuție sunt în teren și intervin pentru remedierea defecțiunilor, a anunțat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Peste 12.500 de români, încă fără curent electric din cauza ninsorilor - Sursa: Captură video Facebook/ Bogdan Ivan

Potrivit MInistrului Energiei, numărul consumatorilor nealimentați cu energie electrică a ajuns marți, la prânz, la 12.543, la nivel național, în scădere semnificativă față de aproape 95.000 de persoane afectate în urmă cu câteva zile.

Postarea este însoțită de un material video în care apare un electrician deplasându-se cu dificultate printr-un strat consistent de zăpadă pentru a ajunge la locul unei avarii.

"Acest video arată realitatea din spatele cifrelor: muncă grea, dedicare și responsabilitate", a scris Bogdan Ivan pe Facebook, precizând că zeci de mii de gospodării au fost deja reconectate prin efortul susținut al echipelor din teren.

Ministrul Energiei a subliniat că intervențiile continuă în condiții dificile de iarnă.

"În plină iarnă, pe viscol și ger, oamenii din energie sunt în teren. Intervin fără pauză pentru ca lumina și căldura să ajungă din nou în casele românilor. Continuăm intervențiile până la ultima reconectare. Mulțumesc celor peste 500 de electricieni din echipele de intervenție, care lucrează în condiții grele pentru ca România să fie în siguranță", a transmis Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei a anunțat luni, după ședința Comandamentului Energetic Național, situația actualizată a consumatorilor nealimentați și a intervențiilor aflate în desfășurare la nivel național.

Peste 500 de electricieni, organizați în 173 de echipe acţionează în teren

Conform datelor prezentate, peste 500 de electricieni, organizați în 173 de echipe de intervenție ale operatorilor de distribuție, acționau luni în teren pentru reconectarea gospodăriilor afectate.

Cu 24 de ore înainte, numărul consumatorilor fără energie electrică era de 28.209, din peste 100 de localități, cele mai afectate județe fiind Alba și Hunedoara.

Autoritățile precizează că principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare. Sistemul Energetic Național funcționează însă, per ansamblu, în parametri normali, potrivit datelor publice.

