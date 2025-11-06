Poliţistul din Constanţa care în weekend a fost aproape să provoace o tragedie pe un bulevard din oraş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Rezultatele analizelor de laborator sunt incredibile. Şi nu într-un sens bun. 1,47 grame alcool pur în sânge. Agentul de 21 de ani s-a urcat băut bine la volan, a lovit mai multe maşini şi a rănit trei femei.

Imaginile de pe camere arată clar. Un poliţist beat la volan scapă maşina de sub control şi loveşte mai multe autoturisme, rănind trei femei, toate asistente la Spitalul Judeţean Constanţa. Tocmai ieşiseră din tură şi se întorceau acasă.

Rezultatele analizelor au dezvăluit o alcoolemie de 1,47 la mie în sânge.

"Declaraţia sa nu este neapărat corespunzătoare adevărului, întrucât inulpatul a invocat faptul că, de frica acelui martor care a vrut să îl oprească, ar fi fugit de la locul accidentului. După care s-a gândit cum să facă să ajungă la poliţie cât mai repede să se predea şi să explice ceea ce a făcut", a declarat Zafer Sadîc, procuror al Parchetului de pe Lângă Tribunalul Constanţa.

Articolul continuă după reclamă

Înregistrările din dosar îl contrazic. Procurorii spun că tânărul mergea cu viteză foarte mare. A depăşit un autobuz şi după a lovit în plin mașina celor trei femei. Nu s-a oprit şi nu a sunat la 112. A condus, apoi, încă 180 de metri, a acroşat două maşini parcate şi, când a văzut că şi-a distrus bolidul, a coborât şi a luat-o la goană. În loc să se întoarcă la victime, a ajuns la locuinţa unui prieten iar de acolo, cu altă maşină la poliţie, ca să se predea.

"Una dintre victime are fractură de coloană în 3 locuri, o altă victimă are 4 coaste fracturate. Noi, deocamdată, am formulat plângere şi atât, însă repet, principalele infracţiuni sunt cele de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pe de altă parte, părăsirea locului accidentului", a spus Cristian Ion, avocat al victimelor.

Cercetările continuă, iar tânărul agent îşi aşteaptă soarta în arest preventiv. Cariera lui în Poliţie s-ar putea încheia înainte de a fi început cu adevărat, în spatele gratiilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰