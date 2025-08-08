Scenariu şoc luat în calcul de statul român. Rusia ar fi contaminat intenționat petrolul din Azerbaidjan destinat României și altor țări europene. Țițeiul, amestecat cu clorină, putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de carburanţi.

Surse oficiale susţin că România ia în considerare varianta unui atac de tip război hibrid din partea Rusiei. Aproape 200.000 de tone de ţiţei destinate României, rafinăriei Petrobrazi a OMV Petrom au fost oprite de la prelucrare.

Specialiştii au descoperit la timp, într-un terminal din Turcia, că petrolul era contaminat. Practic, ţiţeiul avea de peste 50 de ori mai multe substanţe periculoase decât limita admisă, lucru care ar fi putut strica instalaţiile rafinăriei.

România a declarat stare de urgenţă. Şi alte ţări au fost afectate

Importurile au fost afectate, aşa că statul român, prin Ministerul Energiei, a decis să declare stare de urgenţă. În felul acesta, au putut fi scoase din rezerva naţională peste 100.000 de tone de motorină şi de ţiţei, pentru a nu fi afectată activitatea rafinăriei Petrobrazi a OMV Petrom.

Nu doar România a fost afectată de această situaţie. În Italia au ajuns cantităţi mari de ţiţei contaminat, iar în Cehia s-a reuşit blocharea de transporturi de ţiţei contaminat până la ajungerea acestuia în rafinării.

Această situaţie seamănă cu cea din 2019, când cantităţi foarte mari de petrol rusesc contaminat au creat pagube uriaşe în toată Europa.

