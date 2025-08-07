Un singur om i-a rămas fidel lui Ion Iliescu, în orice condiţii şi până la capăt. Soţia lui, Nina. Omul care l-a iubit necondiţionat mai bine de 7 decenii şi care, spun apropiaţii, deţine secretul longevităţii fostului preşedinte. O prezenţă extrem de discretă care n-a fost văzută în public decât la braţul soţului ei, mergând la vot. Din păcate sănătatea nu i-a permis să îşi conducă omul iubit pe ultimul drum, dar azi a transmis tuturor un mesaj emoţionant.

Nina şi Ion Iliescu pare să fi fost predestinaţi unul altuia. S-au născut în acelaşi an, 1930. Ion Iliescu era mai mare cu o zi. S-au cunoscut când aveau 18 ani şi erau în liceu. El la Sfantul Sava, ea, la Iulia Haşdeu. Iliescu spunea că a fost dragoste la prima vedere. Se întâlneau în secret în Cişmigiu. Tot acolo s-au sărutat prima dată. Povestea de dragoste părea să fie una doar de-o vară. Pentru că imediat după terminarea liceului, Nina a plecat la studii la Moscova. Iar Iliescu a intrat la Politehnică. Un an mai târziu reuşeşte însă şi el să se transfere la Moscova.

"După prima vacanţă, după anul 2, am făcut o nuntă de familie, într-o zi la mine în familie, ziua următoare la ea în familie, în Crângaşi, în cartier", povestea Ion Iliescu, fost preşedinte al României. Era anul 1951. Şi de atunci nu s-au mai despărţit niciodată.

"Eu nu am multe fotografii din tinereţe. Dar e una din fotografiile dragi. Marchează un moment de viaţă. E în anul căsătoriei, 1951, aveam 21 de ani amândoi, eram studenţi, terminasem anul 2 de facultate, eram în vacanţă în ţară şi asta e din toamnă. E şi o nostalgie pentru anii tinereţii, dar şi o satisfacţie pentru că am avut o viaţă împreună echilibrată, de 53 de ani suntem împreună. Nu am ţinut-o eu în umbră. A fost decizia ei, nu a vrut", spunea Ion Iliescu, fost preşedinte al României.

Nina Iliescu, o apariţie discretă

Singurele lor apariţii publice împreună erau atunci când mergeau la vot. În rest, doamna Nina a ţinut să fie o prezenţă extrem de discretă. Cu toate astea, a acordat un interviu de aproape 10 minute, într-o dimineaţă, la radio. Dar din greşeală.

Jurnalist: Am sunat la doamna Iliescu?

Nina Iliescu: Da.

Jurnalist: Sunteţi dna Nina Iliescu?

Nina Iliescu: Eu sunt, da.

Jurnalist: Sărutmâna, doamnă. Înseamnă că avem telefonul bun.

Nina Iliescu: E telefonul bun, ce problemă aveţi?

Jurnalist: Nu e o problemă şi ne bucurăm că vorbim cu dvs. Domnul preşedinte ce face? E bine? Cum aţi sărbătorit ieri 8 Martie?

Nina Iliescu: Noi o ţinem tot într-o sărbătoare. 3 martie, 4 martie, 8 martie.

Jurnalist: Mucenici aţi făcut, doamna Nina?

Nina Iliescu: Da, mucenici avem.

Jurnalist: Din ăia moldoveneşti sau munteneşti?

Nina Iliescu: Nu, nu, cu zeamă. Cum se mănâncă pe aici.

Secretul longevităţii lui Ion Iliescu

Apropiaţii spun că doamna Nina a fost mereu echilibrul familiei. Şi secretul longevităţii lui Ion Iliescu.

"Practic, rezistența sa fiziologică a fost determinată în mare măsură de faptul că viața de familie era foarte rezervată și soția sa, doamna Nina, îi controla foarte bine programul din punctul de vedere al hranei, al orelor de somn după amiaza. Orele de odihnă de după amiază. Orele la care să se întoarcă acasă de la diferite evenimente seara. Adeseori, când sunam, la o anumită oră, răspundea dânsa și spunea: Îmi pare rău, Iliescu se odihnește. O să te sune el mai târziu. Tocmai din dorința sa de a-l proteja", a declarat Adrian Năstase.

Ion Iliescu povestea că, în noaptea dintre 22 spre 23 decembrie '89, soția sa a stat în TVR, pe podea, ca să-i fie alături. "Asta înseamnă că legătura noastră a fost puternică, afecţiunea care ne-a aproiat în tinereţe, încă înainte de căsnicie", spunea el.

Nu au avut copii, dar l-au adoptat, ce e drept, fără acte, în 1974, pe Mihai Bujor Sion, fiul unui lider comunist care a murit într-o catastrofă aeriană în Munţii Lotrului. Miercuri, când trupul neînsufleţit al fostului preşedinte a fost depus la Cotroceni, lângă sicriu a fost aşezată o coroană cu tradafiri albi şi un mesaj scurt. "Odihnește-te în pace. Cu adâncă durere, Nina".

Iar astăzi, la puţin timp după ceremonia de înmormântare, Nina Iliescu a transmis un mesaj pe blogul soţului său: "În cea mai grea zi din viaţa mea, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului Preşedinte al României libere şi democrate. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰