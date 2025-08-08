Mii de funcționari din primării vor fi daţi afară, iar localităţile mici rămân fără poliţişti locali. În plus, primăriile nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a plăti salariile. Sunt câteva dintre prevederile pachetului doi de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Ca să crească încasările la bugetele locale, statul pune presiune şi pe datornici: cine are restanțe la impozite sau amenzi nu va mai putea vinde sau cumpăra mașini sau obţine autorizaţii de construcţie.

Comuna Cumpăna din judeţul Constanţa are 21.000 de locuitori. După ce va fi adoptă reforma, cinci funcţionari vor rămâne şomeri. Doi angajaţi din primărie şi trei poliţişti locali. Primarul este revoltat.

"Nu poți să ai performanță în accesarea fondurilor europene, implementarea, gestionarea până la capăt. Cum poți tu să propui ca secretarul general sa ia un singur mandat? contabilul, arhitectul să asigure legalitatea și să deservească mai multe comune sau UAT-uri, două-trei zile la unul, două-trei zile la altul?" a spus Mariana Gâju, primaul comunei Cumpăna.

Primarii, prefecţii şi şefii de consilii locale vor rămâne fără consilieri personali. 6 mii de posturi vor disprea, adică 60%. Doar această măsură ar aduce economii de 600 de milioane de lei pe an. Prefecturile pierd 20% din personal, iar poliția locală va funcționa cu un polițist la 1.200 de locuitori.

Ce spun primarii despre restructurări

"Ne dorim ca aceste restructurări care se vor face să fie indubitabile în instanțe. Dacă fac o restructurare acum și, peste 6 luni, instanța îmi întoarce funcționarul înapoi, nu am făcut decât să rămân fără el, dar să îl plătesc cu aceeași sumă de bani" a spus Lia Olguţa Vasilescu, primarul oraşului Craiova.

"Am o problemă cu reducerile 'otova', cu reducerile din pix, toţi la fel. Am înțeles de la prim-ministrul Bolojan că urmează o perioadă extrem de grea, iar locuitorii municipiului Slatina și ai întregii Românii trebuie să plătească prețul unui dezmăț financiar din guvernele anterioare" a spus Mario de Mezzo primarul oraşului Slatina.

Funcţionarii publici, evaluaţi după performanţă

Unii funcţionari vor avea salarii plafonate şi pentru prima dată vor fi evaluați după performanță. Scopul reformei e ca primăriile să nu mai ceară bani de la Guvern. 3 din 4 administraţii locale depind acum de fondurile de la centru.

"Guvernul central și partidele au creat sistemul în care primarii vin cu basca întinsă. De ce ai supăra lumea cu impozite, când tu obții bani prin clientelism, prin partidul tău, prin nu știu ce minister? Acum însă și-au prins dinții în el. E bine când le dai bani, e prost când le ceri să scadă cheltuielile - că nu sunt proști" a explicat expertul în politici locale Sorin Ioniţă.

Urmează schimbări şi în alte domenii

Pentru a creşte încasările la bugetele locale, vom plăti impozite mai mari pe case şi pe maşini, de la anul. În plus, cei care vor să vândă sau să cumpere o maşină vor putea face asta doar dacă nu au datorii la bugetul local. izometric de refolosit din 10.07.25

Astfel, înainte de orice tranzacţie ar trebui să-şi achite toate restanţele. Iar şoferii care au permisul suspendat îl vor putea recupera doar dacă vor achita integral amenda primită. Acelaşi principiu se va aplica şi pentru autorizaţiile de construcţie. Actele vor fi eliberate doar pentru cei care nu au datorii la stat. Sunt doar o parte din măsuril din pachetul doi, care ar trebui să includă şi reforma companiilor de stat, dar şi tăierea pensiilor speciale. Executivul urmează să-şi asume răspunderea în Parlament şi pe acest pachet.

