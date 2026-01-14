Au venit primele rezultate ale autopsiei în cazul bebelușului din Craiova, mort la două zile după naștere. Potrivit raportului, micuțul ar fi murit de insuficiență cardio respiratorie - pneumonie interstițială.

Părinții copilului au optat pentru o clinică particulară pentru nașterea băiețelului lor, Maternitatea Madonna Maria, din Craiova. Pe 10 ianuarie, bebelușul lor s-a născut prin cezariană. La o zi distanță, copilașului i-au fost recoltate analize, iar rezultatele au arătat că proteina reactivă este puțin mai mare decât normalul.

Medicii au anunțat că-i vor administra un tratament, despre care Simona și Radu nu știu exact în ce a constat. A doua zi, băiețelul s-a simțit rău, a fost resuscitat manual. Din păcate, pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Părinții au depus plângere la Colegiul Medicilor și la poliție. Oamenii spun că nu au fost probleme pe perioada sarcinii și nimic nu anunța tragedia la care aveau să asiste la două zile după nașterea copilului lor.

Acum autopsia bebelușului arată că acesta ar fi murit de insuficiență cardio respiratorie - pneumonie interstițială.

Ce este pneumonia interstițială

Potrivit specialiștilor, pneumonia interstițială acută este o boală respiratorie rară, non-infecțioasă, care se manifestă acut și care progresează rapid spre insuficiență respiratorie, cu o rată mare de mortalitate. De aceea, se mai numește și pneumonie interstițială accelerată. Afectează în egală măsură bărbații și femeile cu vârsta de peste 50 de ani, aparent sănătoși. Majoritatea pacienților sunt adulți, însa boala acută poate să apară și la copiii mici, cu vârsta sub 7 ani.

Diagnosticul este complex și necesită o echipă multidisciplinară, din care fac parte medici specialiști pneumologi, imagiști și anatomopatologi. Este o variantă a sindromului de detresă respiratorie acută (SDRA), însă fără o cauză aparentă.

Cele două afecțiuni împărtășesc aceleași manifestări clinice și trăsături anatomopatologice, caracterizate prin afectare alveolară difuză extensivă. Tratamentul este de susținere și frecvent necesită ventilație mecanică. Prognosticul este sever: doar 40% dintre pacienți supraviețuiesc. La aceștia există riscul de reapariție a pneumoniei interstițiale acute.

