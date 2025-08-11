Procurorii cercetează posibile infracţiuni prevăzute de codul aerian în cazul accidentului soldat cu doi morţi la Arad. De altfel au fost săptămâni negre pentru aviaţie. În mai puţin de o lună, şase oameni şi-au pierdut viaţa după ce s-au prăbuşit cu aparate de zbor ultrauşoare. Aviaţia nu iartă, spun experţii din domeniu care amintesc de regulile stricte pe care toţi piloţii trebuie să le respecte. Mai ales că 70% din tragediile aviatice de la noi au fost provocate de erori umane şi doar 20% de defecţiuni tehnice.

15 iulie. Orăştie. Un avion mic s-a prăbuşit pe un câmp, iar pilotul a murit pe loc. Pasagerul a fost găsit inconştient, lângă aparatul distrus.

19 iulie. Între Caracal şi Drăghiceni un alt pilot moare după ce cade cu planorul.

Pe 20 iulie, lângă Gura Portiţei, au loc două accidente. Doar dintr-unul cei doi oameni aflaţi la bord reuşesc să se salveze ca prin minune. În cel de-al doilea caz, pilotul şi un pasager nu au avut aceeaşi şansă.

Sâmbătă, 9 august, lângă Arad - Vlad, un tânăr de 18 ani, abia admis la academia de Poliţie din Bucureşti, şi-a găsit sfârşitul în primul şi ultimul său zbor cu un aparat uşor. Era însoţit de un pilot cu experienţă. Şi acesta a murit pe loc.

De ce se prăbuşesc aparatele ultrauşoare

Se fac cercetări cu privire la încălcarea, de către personalul aeronautic civil, a îndatoririlor de serviciu prevăzute de lege sau neîndeplinirea acestor îndatoriri. Toate aceste tragedii sunt în curs de anchetare. Doar între 2007 şi 2022 au avut loc, la nivel naţional, în jur de 60 de accidente grave cu astfel de aparate ultrauşoare.

"Omul este supus greşelii şi, după cum vedeţi, aviaţia nu te iartă", a declarat Adrian Moroe, pilot.

Anchetele deja finalizate arată că factorul uman reprezintă principala cauză pentru producerea accidentelor în aviaţia mică. Pe scurt, lipsa experienţei a unor piloţi, erorile de pilotaj, dar şi ezitarea luării deciziilor la momentul potrivit duc către astfel de situaţii. Pe de altă parte, accidentele au loc într-o mică măsură din cauza defecţiunilor tehnice sau din cauza condiţiilor meteorologice.

"Poate greşi inclusiv de la pregătirea zborului, neadaptarea la condiţiile meteo din zona respectivă, neadaptarea la aerodromul pe care operează. Oboseală, neatenţie", a declarat George Rotaru, directorul Aeroclubului României.

Cele mai multe accidente care au drept cauză eroarea umană sunt provocate de nerespectarea reglementărilor din domeniu.

"În aviaţie totul se procedurează. Există proceduri pentru absolut orice. Accidentele se produc în general când apare relaxarea. Suntem în vârf de sezon, oamenii sunt mai relaxaţi pentru că a început sezonul, au zburat mai mult. În momentul în care apare un pic de relaxare apare şi greşeala", a declarat Albert Malaxa, pilot-instructor.

Licenţa nu este pe viaţă

Avioanele sunt inspectate periodic. Iar cei care fac modificări fără să anunţe autorităţile competente intră în sfera penală.

"Inspecţiile sunt ca la maşini, periodice. La fiecare doi ani de zile aeronava trece printr-un proces de inspecţie", mai spune Albert Malaxa, pilot-instructor.

Nici pilotul şi nici aeronava nu primesc o licenţă pe viaţă. De altfel, cei care termină o şcoală de aviaţie sunt supuşi unui lung şir de testări.

"În cadrul acelei evaluări trebuie să dovedeşti că ştii să rezolvi şi situaţiile speciale care pot apărea- de exemplu o pană de motor", mai spune George Rotaru, directorul Aeroclubului României.

De altfel, amatorii din acest domeniu s-au înmulţit în ultimii ani.

"Nu trebuie să ai foarte mulţi bani, că un avion ultrauşor costă aproximativ cât o maşină relativ nouă, maşină românească", mai spune Adrian Moroe, pilot.

În România sunt înregistrate 560 de aeronave ultrauşoare şi 1.580 de licenţe emise de către Aeroclubul României.

Greta Neagu Like

