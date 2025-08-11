Continuă scandalul pensiilor private, după ce Guvernul a decis să limiteze retragerea banilor. Mai exact, potrivit noilor reglementări, nu veţi mai putea scoate toţi banii deodată la împlinirea vârstei standard, ci îi veţi primi în tranşe. Este vorba de pilonul 2 dar şi de pilonul 3, separat de pensia de la stat. 9 milioane de oameni care au început să pună bani deoparte pentru o bătrâneţe liniştită sunt afectaţi de aceste măsuri.

Experţii sunt de părere că noul proiect al Guvernului va duce la scăderea apetitului pentru astfel de investiţii. Chiar la această oră, Asociaţia pentru Administrarea Pensiilor Private explică noile prevederi într-o conferinţă de presă, Iar specialiştii propun deja modificări la noua lege.

Sunt foarte multe nemulţumiri cu privire la acest proiect. Tocmai de aceea consultările continuă în această săptămână, la Ministerul Muncii, cu specialişti din domeniu şi asociaţiile de profil.

Peste 9 milioane de români, afectaţi de noile reglementări

Viitorii pensionari, adică peste 9 milioane de români, sunt nemulţumiţi de faptul că nu vor mai putea să retragă toată suma. Acest lucru se poate face în acest moment, însă potrivit acestui proiect viitorii pensionari vor putea retrage doar 25% din sumă iar restul banilor vor fi retraşi în tranşe lunare egale cu pensia minimă de 1.281 de lei.

Specialiştii spun că pensionarii ar trebui să poată să retragă toată suma în cazuri medicale şi vin cu o propunere în acest sens. Pe de altă parte, în momentul în care se vor face plăţile, banii vor merge de la administratorii de fonduri către furnizorii de plăţi. În acest caz, comisionul va fi de 0.05%, pe care specialiştii îl consideră mare, în contexul în care în acest moment comisionul variază între 0.02% şi 0.03%.

Sunt discuţii şi în ceea ce priveşte profitul, asta pentru că banii care merg la fondurile de plată sunt investiţi iar pensionarii se bucură de profit abia în ultima tranşă, în timp ce furnizorii iau comision pe toată perioada.

