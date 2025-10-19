Râși africani, crescuți într-o curte din Argeș. Proprietarul îi ţinea ca animale de companie 

Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.

Verificările poliţiştilor din cadrul Biroului Protecţia Animalelor Argeş, au demarat după ce au fost informaţi că o persoană deţine două exemplare de râs african, mascul în vârstă de aproximativ 10 luni şi femelă în vârstă de 3 luni. Însoţiţi de specialişti din cadrul Comisariatului Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale de Mediu, poliţiştii au făcut o percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de "deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic".

"În urma verificărilor s-a stabilit că cele două exemplare feline, mascul în vârstă de aproximativ 10 luni şi femelă în vârstă de 3 luni, au carnet de sănătate, sunt microcipate şi vaccinate, deţinătorul având mijloacele pentru asigurarea condiţiilor de hrană, îngrijire şi adăpost, urmând ca, în baza documentaţiei şi a datelor stabilite cu ocazia verificării, specialiştii Gărzii Naţionale de Mediu să se pronunţe asupra legalităţii provenienţei şi a deţinerii, respectiv a condiţiilor ce trebuie îndeplinite de către deţinător raportat la intenţiile de viitor cu privire la deţinerea animalelor în cauză", informează, duminică, Poliţia judeţeană Argeş.

Animalele au fost lăsate în custodia persoanei care le deţine, iar cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, sub supravegherea procurorului de caz.

Râsul african, denumit ştiinţific Caracal caracal, este o specie mult diferită de râsul autohton – Lynx lynx, precizează anchetatorii.

"Situaţia ne aduce în faţa exemplului teoretic reprezentat de potenţiala introducere, fie ea accidentală sau deliberată, a unei specii provenind dintr-un ecosistem complet diferit. Pe lângă potenţialul oricărei specii de transmitere a unor boli sau paraziţi pentru care fauna locală nu are imunitate, un risc semnificativ este şi comportamentul de vânătoare diferit, orice specie nou introdusă putând afecta inclusiv specii de interes cinegetic sau protejate, ceea ce ar modifica lanţurile trofice. Nu trebuie neglijat nici faptul că eventuala adaptare în proximitatea aşezărilor umane ar putea duce la conflicte om-animal, la atacuri asupra animalelor domestice, urmate de reacţii de vânătoare ilegală", precizează oficialii Poliţiei.

Aceştia precizează că orice iniţiativă de deţinere, import sau reintroducere de specii carnivore exotice trebuie să fie strict reglementată, controlată şi justificată ştiinţific, pentru a preveni dezechilibre ecologice majore în ecosisteme.

