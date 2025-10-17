O şedinţă de urgenţă a Consiliului General al Capitalei va fi convocată vineri, de la ora 14:00, în contextul exploziei la un bloc de locuinţe din Sectorul 5. Primarul interimar a anunţat că tuturor celor care au fost implicaţi în această tragedie şi celor care vor fi evacuaţi li se va asigura cazare.

Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova: "Cei afectați vor avea cazare asigurată"

"Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă, astăzi, pentru ora 14:00, pentru a adopta modificări şi reglementări, pentru a putea pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii", a declarat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, prezent la locul incidentului.

El a menţionat că şina de tramvai din zonă a fost dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie.

"Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul, pentru că trebuie intervenit la el, pentru a nu avea pagube ulterioare", a afirmat Bujduveanu.

Articolul continuă după reclamă

Edilul general oferit asigurări că toate persoanele afectate vor avea unde locui în această seară, precum şi în perioada următoare. El a mai precizat că vor fi utilizate în acest sens locuinţe proprii ale PMB, iar în completare vor fi închiriate apartamente de pe piaţa liberă.

Totodată, Primăria Capitalei va asigura persoanelor afectate şi bunurile necesare, inclusiv haine.

"Tuturor celor care au fost implicaţi în această tragedie şi celor care vor fi evacuaţi li se va asigura cazare din acest moment, după decizia Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă. Primăria Capitalei şi Primăria Sectorului 5 vor pune la dispoziţie locuinţe pentru persoanele respective", a spus Bujduveanu. Primarul interimar a menţionat că blocul beneficia de alimentare cu apă caldă şi căldură.

"Nu s-a raportat niciun incident la nivel de termoficare. Blocul era alimentat, la fel ca toate blocurile din zonă, cu apă caldă şi căldură", a spus el.

Stelian Bujduveanu a convocat o şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la ora 14:00, pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰