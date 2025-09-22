Schimbările climatice ne modifică şi meniul. Scrumbiile de Dunăre sunt tot mai mici, iar capturile tot mai slabe. În schimb, în Marea Neagră, creşte numărul de crabi albaştri, o vietate din Oceanul Atlantic, care ar putea afecta dezvoltarea unor specii marine autohtone.

Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanţa au constatat schimbări semnificative în ecosistemul Mării Negre și al Dunării. Pescarii au găsit în năvoade scrumii mai puţine şi de dimensiuni mai reduse.

"Acest fenomen se datorează în principal temperaturilor foarte scăzute în perioada de început de migraţie, ianuarie-martie, cât şi în perioada de mai şi iunie. Un alt efect, nivelul Dunării foarte scăzut care înfluenţează foarte mult migraţia", a declarat George Ţiganov, cercetător ştiinţific.

Cercetătorii se tem că, dacă fenomenul va continua, scrumbia de Dunăre va deveni o raritate.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră

"Pescarii de la Marea Neagră nu prind foarte multă scrumbie, că noi o prindem şi ne intră în plase când ea migrează spre Dunăre ca să se reproducă. Cantităţile nu sunt foarte mari la noi", a declarat Laurenţiu Mirea, preşedinte Federaţia Organizaţiilor de Pescari.

În schimb, în meniuri ar putea apărea crabul albastru, o specie care se înmulţeşte rapid după ce a ajuns acum câţiva ani în Marea Neagră în apa de balast a navelor.

"Este o specie nord-americană folosită foarte mult în crescătorii, care probabil că va avea o importanţă cumva şi la noi într-o bună zi. Este un crab foarte mare, de altfel gustos şi din ce în ce mai numeros", a declarat Adrian Bâlbă, doctor în ştiinţe.

Considerate delicatese, preparatele din crab albastru costă în jur de 100 de dolari în restaurantele din America.

"Dacă este confirmarea acestei reproduceri în mediul Mării Negre şi stabilizarea unei populaţii, există întotdeauna posibilitatea de a exploata comercial", a declarat Florin Timofte, director Institut de Cercetare Marine.

Prezenţa crabului albastru în Marea Neagră este doar pe jumătate o veste bună. Prădător agresiv, crustaceul ameninţă speciile autohtone de moluşte şi peşti mici.

"Dacă se va stabili şi va deveni o populaţie mai însemnată decât în prezent va distruge ce înseamnă scoici de mică adâncime, unele chiar protejate. Trebuie luate măsuri de managment", a declarat Victor Niţă, biolog.

Biologii cer evaluări urgente legate de impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

