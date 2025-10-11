Video Spectacol vizual impresionant în Capitală. Ce se întâmplă pe Calea Victoriei
În acest weekend toate drumurile duc în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Acolo unde se desfăşoară festivalul luminilor - Spotlight. Ca în fiecare an, artişti din România, dar şi din străinătate au colorat clădirile cu ajutorul efectelor speciale. Printre ele, balene zburătoare și proiecții 3D spectaculoase.
O călătorie vizuală. De asta s-au bucurat zeci de mii de oameni, care au ieşit aseară la pas pe Calea Victoriei. Fiecare moment a devenit, în ochii, lor, o experienţă totală la 360 de grade.
În Piața Revoluției, o balenă uriaşă a fost creaţia care a întors toate privirile. Instalația produsă în Franța are 18 metri lungime și combină tehnologia modernă cu arta aeriană.
La statuia lui Carol I, păianjeni uriași din lumină și-au țesut pânza în jurul domnitorului.
Vizitatorii au putut admira si cinci lucrări spectaculoase de video mapping 3D. Palatul Regal, Biblioteca Centrală s-au transformat, astfel, în opere de artă.
În fața magazinului Muzica, strada a devenit ring de dans, gratie unui glob disco instalat între blocuri.
