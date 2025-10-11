Antena Meniu Search
Video Spectacol vizual impresionant în Capitală. Ce se întâmplă pe Calea Victoriei

În acest weekend toate drumurile duc în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Acolo unde se desfăşoară festivalul luminilor - Spotlight. Ca în fiecare an, artişti din România, dar şi din străinătate au colorat clădirile cu ajutorul efectelor speciale. Printre ele, balene zburătoare și proiecții 3D spectaculoase.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 07:41

O călătorie vizuală. De asta s-au bucurat zeci de mii de oameni, care au ieşit aseară la pas pe Calea Victoriei. Fiecare moment a devenit, în ochii, lor, o experienţă totală la 360 de grade.

În Piața Revoluției, o balenă uriaşă a fost creaţia care a întors toate privirile. Instalația produsă în Franța are 18 metri lungime și combină tehnologia modernă cu arta aeriană.

La statuia lui Carol I, păianjeni uriași din lumină și-au țesut pânza în jurul domnitorului.

Vizitatorii au putut admira si cinci lucrări spectaculoase de video mapping 3D. Palatul Regal, Biblioteca Centrală s-au transformat, astfel, în opere de artă.

În fața magazinului Muzica, strada a devenit ring de dans, gratie unui glob disco instalat între blocuri.

Cei care își doresc să participe la festival mai au timp să o facă până duminică seară.

spotlight festival spotlight spotlight 2025 spotlight calea victoriei
