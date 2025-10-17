Mare atenţie, dacă vă planificaţi să mergeţi în vacanţă cu avionul şi să vă luaţi cu voi doar un bagaj de mână. Serviciul Român de Informații a anunțat care sunt noile condiții de transport pentru lichide, iar acestea diferă de la un aeroport la altul.

Limitele permise în avion pentru pdusele din categoria lichide diferă în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

Pe cele mai multe aeroporturi lichidele trebuie să fie în recipiente de maximum 100 ml.

În România, sunt două aeroporturi care permit în bagajul de mână recipiente cu capcitatea maximă de până la 2 litri. Este vorba despre cele din Cluj şi Sibiu.

Este important să ştim ce produse pot fi considerate lichide şi pot fi transportate în bagajul de mână. Aici intră apa, băuturile răcoritoare, siropurile. La aerosoli putem aminti fixativele şi spuma de păr, iar la geluri, loţiunile, fondul de ten şi cremele.

Recipiente ce depăşesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână dacă vor fi folosite în scop medical sau răspund unei necesităţi dietetice speciale sau dacă reprezintă hrană pentru bebeluşi.

