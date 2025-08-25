Şir îngrozitor de crime comise de un român stabilit în Germania. Bărbatul de 37 de ani şi-a ucis mai întâi logodnica, apoi şi-a urcat cei doi copii în maşină şi a intrat intenţionat pe contrasens, unde a provocat un accident. El şi fiul său de numai trei luni au murit pe loc. Fiica sa, de un an şi 10 luni, a supravieţuit, iar după mai multe zile de comă s-a trezit când a auzit vocea bunicii. Cazul a stârnit multă emoţie în Germania, unde oamenii au donat peste 20 de mii de euro pentru a o ajuta pe fetiţă să se recupereze.

Alexandru se mutase recent într-un orăşel cu 6.000 de locuitori din sud-vestul Germaniei. Locuia într-o casă impunătoare cu logodnica sa, Daniela şi cei doi copii. Aaron avea doar trei luni, iar surioara sa, Hannah, un an şi zece luni. Vecinii îi credeau o familie fericită, iar cu poliţia nu avuseseră probleme. Ceva s-a schimbat, însă, pe 10 august. După o ceartă, românul şi-a înjunghiat logodnica şi a lăsat-o fără suflare în casă.

S-a urcat apoi în maşină cu cei doi copii şi a luat-o la goană. După nouă kilometri a virat pe contrasens şi a intrat frontal într-o maşină condusă de o tânără de 29 de ani.

"Având în vedere probele de la faţa locului, trebuie să presupunem că a intrat intenționat pe sens opus", spune Alexander Uhr, poliţist.

Impactul a fost devastator

Tatăl ucigaş şi băieţelul de 3 luni au murit pe loc. Femeia în care au intrat a scăpat cu viaţă, dar este rănită grav. O şansă a avut şi Hannah, fetiţa de nici doi ani.

"Cel de-al doilea copil este în viață în prezent și primește îngrijiri la secţia de terapie intensivă din spital", spune Alexander Uhr, poliţist.

Hannah este văzută drept un miracol medical, în spitalul universitar în care a fost internată. Fiind grav rănită, doctorii i-au indus coma, pentru ca trupul fragil să se recupereze mai uşor. Au urmat emoţiile. Prima încercare de a o trezi, cinci zile mai târziu, a fost nereuşită.

Ce n-au reuşit însă doctorii, a reuşit bunica Hannei

"Deşi fetiţa era încă adormită, doctorii au detectat emoţii puternice imediat ce Hannah a auzit vocea bunicii şi i-a simţit mângâierile", a povestit Andrea Borg, o prietenă de familie.

Aşa se face că medicii i-au cerut bunicii să rămână în permanenţă lângă patul copilei. Iar recuperarea a fost spectaculoasă. În doar câteva zile, Hannah s-a trezit din comă şi a putut fi scoasă la plimbare, în cărucior, de bunica ei.

"Suntem încântați de progresul ei în ceea ce privește abilitățile motorii. S-a bucurat și a ronțăit afinele pe care i le-am oferit. Dar suntem mişcaţi când o vedem atât de tăcută și tristă. Este pur și simplu dureros", a transmis aceeaşi prietenă de familie, care a deschis şi un cont pentru donaţii în numele Hannei.

S-au strâns deja peste 20.000 de euro, bani care vor fi folosiţi pentru tratamentele medicale de care are nevoie micuţa. Tragedia lasă în urmă şi multe semne de întrebare, legate de motivul şirului de crime. Surse apropiate de anchetă spun că românul ar fi avut probleme psihice. Însă poliţiştii au pus capăt investigaţiei, dat fiind că ucigaşul nu mai este în viaţă.

