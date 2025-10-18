Video Ultimele imagini cu copiii morți în iazul din Vaslui. Autopsia confirmă: șoc hipotermic și înec
Au apărut ultimele imagini cu cei doi copii găsiţi morţi într-un iaz din Vaslui. Primele rezultate ale autopsiei arată că băiețelul de 4 ani a murit din cauza șocului hipotermic, iar fetița de 8 ani s-a înecat.
Ultimele imagini surprinse înainte de tragedie îi arată pe cei mici îndreptându-se spre iaz. Pe marginea apei au fost găsite hăinuțele și bicicleta unuia dintre copii.
Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei, băiețelul a murit din cauza șocului hipotermic, iar fetița prin înec.
Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de mama copiilor, care îi căuta disperată după ce dispăruse în timp ce se jucau pe o uliță din sat.
Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei. Familiile celor doi copii erau în atenția autorităților din cauza condițiilor precare de trai.
