Au apărut ultimele imagini cu cei doi copii găsiţi morţi într-un iaz din Vaslui. Primele rezultate ale autopsiei arată că băiețelul de 4 ani a murit din cauza șocului hipotermic, iar fetița de 8 ani s-a înecat.

Ultimele imagini surprinse înainte de tragedie îi arată pe cei mici îndreptându-se spre iaz. Pe marginea apei au fost găsite hăinuțele și bicicleta unuia dintre copii.

Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei, băiețelul a murit din cauza șocului hipotermic, iar fetița prin înec.

Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de mama copiilor, care îi căuta disperată după ce dispăruse în timp ce se jucau pe o uliță din sat.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei. Familiile celor doi copii erau în atenția autorităților din cauza condițiilor precare de trai.

