Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut, în mers, de pe trotineta electrică

Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică pe care circula. Băiatul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva, scrie Agerpres.

la 16.09.2025 , 17:21
Tragedie în Piatra-Neamț

Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

"La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamț, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală (...) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului", se arată într-un comunicat al Poliției, transmis marți AGERPRES.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

În primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț s-au înregistrat oficial șapte accidente grave în care au fost implicați conducători de trotinete, față de un singur accident anul trecut. 

