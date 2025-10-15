Un bărbat în vârstă de 35 de ani şi un adolescent de 15 ani au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj pentru jaf. În urmă cu o lună, cei doi au intrat într-o locuinţă, având feţele acoperite, au agresat o femeie de 72 de ani şi pe soţul acesteia şi au furat 3.000 de lei, potrivit News.ro.

Un bărbat şi un adolescent, reţinuţi după ce au intrat mascaţi într-o casă şi i-au jefuit pe proprietari - Shutterstock | Imagine ilustrativă

O femeie de 72 de ani din Craiova i-a anunţat pe poliţişti că, în timp ce se afla la locuinţa din comuna Valea Stanciului, persoane necunoscute au intrat în louinţă, au agresat-o fizic şi i-au furat banii.

"Din cercetări, s-a stabilit că, în seara zilei de 14 septembrie, cei doi ar fi pătruns în curtea şi locuinţa persoanei vătămate, având feţele acoperite, unde, prin exercitarea de acte de violenţă, atât asupra femeii, cât şi asupra soţului acesteia, ar fi sustras suma de 3.000 de lei", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că bănuiţi de comiterea faptei sunt un bărbat de 35 de ani şi un băiat de 15 ani, ambii din comuna Valea Stanciului.

Articolul continuă după reclamă

Ei au fost duşi la audieri, ulterior fiind reţinuţi pentru 24 de ore, pentru tâlhărie calificată. Cei doi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, pentru luarea unei măsuri preventive.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰