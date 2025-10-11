Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens

Un mort şi şase răniţi, este bilanţul unui accident grav între trei maşini. Unul dintre şoferi a intrat pe contrasens fără să se asigure.

de Simona Vasiac

la 11.10.2025 , 12:38

Accidentul a avut loc pe drumul naţional dintre localităţile Livada şi Gherla. Din primele informaţii obţinute de poliţişti se pare că un bărbat de 45 de ani a intrat pe contrasens unde s-a izbit de o maşină condusă de o femeie. În urma impactului, cele două maşini au fost proiectate într-o a treia maşină care circula regulamentar.

Potrivit medicilor, bărbatul de 45 de ani a decedat în urma accidentului. Medicii au încercat să-i salveze viaţa, însă fără succes. În urma accidentului, patru femei cu vârstele între 33 şi 55 de ani, dar şi doi copii au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

cluj accident victime
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private?
Observator » Evenimente » Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens