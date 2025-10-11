Un mort şi şase răniţi, este bilanţul unui accident grav între trei maşini. Unul dintre şoferi a intrat pe contrasens fără să se asigure.

Accidentul a avut loc pe drumul naţional dintre localităţile Livada şi Gherla. Din primele informaţii obţinute de poliţişti se pare că un bărbat de 45 de ani a intrat pe contrasens unde s-a izbit de o maşină condusă de o femeie. În urma impactului, cele două maşini au fost proiectate într-o a treia maşină care circula regulamentar.

Potrivit medicilor, bărbatul de 45 de ani a decedat în urma accidentului. Medicii au încercat să-i salveze viaţa, însă fără succes. În urma accidentului, patru femei cu vârstele între 33 şi 55 de ani, dar şi doi copii au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Aveţi mai multă încredere în spitalele de stat sau în cele private? În spitalele de stat În spitalele private

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰