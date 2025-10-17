Scene cutremurătoare, aseară, la Timișoara. Un tânăr şi-a dat foc în faţa spitalului în care se afla internată soţia sa.

Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în mijlocul străzii, apoi, în timp ce era cuprins de flăcări, a intrat în curtea Clinicii de Oncologie, unde era internată soția lui. O ceartă cu partenera de viaţă ar fi fost de fapt motivul pentru care tânărul ar fi recurs la gestul extrem.

Bărbatul s-a autoincendiat

Supărată că soţul său pierduse la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul ei, femeia a decis să-l părăsească. Copleșit de rușine și neputință, fără să mai stea pe gânduri, bărbatul s-a autoincendiat. Cu arsuri pe 20% din suprafața corpului, tânărul a fost transportat de urgență la spital.

"A intrat un aparţinator în flăcări din stradă. Noi am auzit urlete în cute. Am coborât imediat în curtea spitalului. L-am văzut în flăcări. Am luat imediat măsurile de stingere, cu un extintor. Am încercat să-i liniştim soţia şi pe dânsul", a declarat Tatiana Hagău, medicul care l-a salvat.

