Administraţia de la Casa Albă temperează aşteptările legate de întâlnirea Putin - Trump

Administraţia de la Casa Albă şi-a schimbat strategia în ceea ce priveşte întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin. După spusele secretarului de presă Karoline Leavitt, întâlnirea bilaterală ar putea fi descrisă mai clar ca un „exerciţiu de ascultare”, scrie Washington Post.

Preşedintele american Donald Trump se aşteaptă ca întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin să fie un "exerciţiu de ascultare", a spus marţi secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, scrie Washington Post.

Astfel, administraţia Trump a minimizat considerabil posibilitatea să se ajungă la o înţelegere pentru încheierea războiului din Ucraina, în ciuda avertizării preşedintelui de săptămâna trecută, când a spus că Kievul trebuie să "se pregătească să semneze ceva".

Cele două superputeri îi lasă pe europeni pe dinafară

Întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în Anchorage, Alaska. Potrivit lui Leavitt, Donald Trump va pleca spre Anchorage vineri dimineaţa. Karoline Leavitt a mai precizat anterior şi că preşedintele american este hotărât să pună punct războiului din Ucraina în cadrul acestei întrevederi şi "să oprească măcelul".

Înainte de întâlnirea de vineri a celor doi, liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, dar şi Volodimir Zelenski vor participa la o întâlnire online, urmată de o altă întâlnire cu preşedintele american Donald Trump. Astfel, europenii vor încerca să adopte o poziţie comună clară, în ciuda faptului că au fost excluşi din discuţiile între Rusia şi SUA. Şi Nicuşor Dan va participa la summitul online.

