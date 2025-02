Aleksandar Vucic cere scuze Rusiei pentru că Serbia a votat împotriva ei la ONU. Reacţia Kremlinului: "Se mai întâmplă şi greşeli tehnice"

Rezoluția, prezentată de Ucraina, cu susținerea aproape a tuturor țărilor din Uniunea Europeană, a fost aprobată cu 93 de voturi, 18 voturi împotrivă, între care și din partea SUA, în timp ce 65 de state s-au abținut. În comparație, o rezoluție formulată în mod similar în 2022 și 2023 a întrunit sprijinul a 141 de țări, amintește AFP.

Preşedintele Serbiei şi-a cerut scuze pentru vot

Printre ţările care au votat "pentru" s-a numărat şi Serbia, un aliat al Rusiei. Aleksandar Vucic, preşedintele Serbiei, şi-a cerut ulterior scuze pentru votul ţării sale. "Cred că Serbia a făcut o greșeală astăzi. Îmi cer scuze cetățenilor Serbiei pentru asta și îmi recunosc vina pentru asta, pentru că probabil că sunt obosit și împovărat", a declarat preşedintele Serbiei, conform Kyiv Independent.

Serbia ar fi trebuit să se abţină de la vot, dar acest lucru nu s-a întâmplat."Nu am reușit să mă ocup suficient de acest subiect, poate sunt prea obosit, poate am prea multe lucruri pe masă. Îmi cer scuze, în primul rând, cetățenilor Serbiei. Explicația pe care am auzit-o ulterior a fost că, prin acest vot, ne-am fi confirmat poziția cu privire la integritatea teritorială. Dar nu am fi negat-o nici dacă ne-am fi abținut. Nu cred că trebuie să facem pe plac niciunei puteri, nici rușilor, nici americanilor, nici oricui altcuiva. Cred că în cel mai bun interes al statului Serbia ar fi trebuit să fie abținerea noastră. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și cred că mulți consideră că aceasta a fost o decizie benefică pentru Serbia, iar mulți mă vor critica pentru asta, dar eu, personal, în calitate de președinte al Republicii, am dreptul să îmi exprim opinia și poziția", a mai spus Vucic.

Rusia a acceptat scuzele prezentate de Vucic pentru că Serbia a votat împotriva ei la rezoluţia ONU. "Desigur, am auzit, desigur, am acceptat scuzele (lui Vucic – n.red.). Cu adevărat, se întâmplă greșeli tehnice. Și, desigur, o astfel de reacție rapidă din partea liderului de stat ne impresionează foarte mult", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Un proiect de rezoluție alternativ elaborat de SUA, care inițial făcea apel doar la o încheiere rapidă a conflictului, fără nicio referire la integritatea teritorială, a fost pe larg modificat prin adoptarea mai multor amendamente din partea țărilor europene care au introdus această referire la integritatea teritorială și au cerut o "pace justă".

Textul modificat a fost de asemenea supus votului la ONU, întrunind 93 de voturi pentru, 8 împotrivă și 73 de abțineri, inclusiv abținerea din partea Statelor Unite. Într-o schimbare cu 180 de grade a politicii externe americane, noul președinte al SUA, Donald Trump, a afirmat recent că Ucraina ar fi responsabilă de război, practic luând partea agresorului și începând o spectaculoasă apropiere de Moscova, ceea ce a provocat frisoane cancelariilor europene.

