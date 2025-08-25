Negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina intră din nou în impas. Kremlinul acuză Europa că blochează drumul deschis de Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul din Alaska. Pentru reluarea discuţiilor, Statele Unite anunţă că sunt de acord să îi permită şi Moscovei să participe la garanţiile de securitate oferite Ucrainei. Pentru prima oară, ministrul Apărării de la Kiev a anunţat cât de mult a ajutat România. Ţara noastră a trimis 23 de pachete de ajutoare militare în Ucraina.

Negocierile s-au oprit după ce Moscova a refuzat planul Occidentului - trupe de pace în Ucraina, formate din zeci de mii de militari din Franţa, Germania, Marea Britanie şi Canada. "Europenii caută un motiv pentru a împiedica discuțiile, încercând în același timp să dea vina pe alții, în principal pe Zelenski, care continuă să impună cu încăpățânare anumite condiții, cerând o întâlnire imediată cu Putin", a declarat Serghei Lavrov, ministru de Externe rus. Rusia mai are 10 zile la dispoziţie pentru a-l convinge pe Trump că vrea cu adevărat pacea. Preşedintele american ameninţă cu noi sancţiuni după acest termen. Până atunci, Washingtonul este gata să ignore pretenţiile lui Zelenski şi să ţină cont de Rusia în discuţiile despre garanţiile de securitate.

Fără garanţii de securitate, Zelenski refuză întâlnirea faţă în faţă cu Putin

"Bineînţeles că vor avea o implicare în acest proces. Cum poţi să furnizezi garanţii de securitate fără să discuţi cu ruşii despre condiţiile necesare pentru încheierea războiului?", a declarat JD Vance, vicepreşedintele SUA. Fără garanţii de securitate, preşedintele Ucrainei refuză întâlnirea faţă în faţă cu Vladimir Putin. Un fost director CIA crede, însă, că aceasta a fost tot timpul planul liderului de la Kremlin. "Preşedintele Putin este obstacolul în calea păcii, în acest moment. Trebuie să schimbăm dinamica şi să ajutăm Ucraina şi mai mult decât am ajutat-o până acum, să ridicăm restricţiile impuse ucrainenilor, să confiscăm bunurile în valoare de 300 de miliarde de dolari îngheţate în ţările europene şi să le dăm Ucrainei. Mai multe sancţiuni impuse Rusiei, inclusiv împotriva Băncii Gazprom", a declarat David Patraeus, fost director CIA.

În acest impas diplomatic, Ucraina a aniversat 34 de ani de la declararea independenţei de fosta Uniune Sovietică, actuala Rusia. Cu această ocazie, Turnul Eiffel a fost iluminat în galben şi albastru - culorile drapelului ucrainean, iar Donald Trump, Emmanuel Macron şi Nicuşor Dan au transmis scrisori de felicitări. "Ucraina apreciază cu adevărat sprijinul și livrările vitale de echipamente defensive ale României", a răspuns Zelenski. Astăzi, la Kiev a ajuns şi premierul Norvegiei, care a discutat despre eforturile pentru recuperarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia.

