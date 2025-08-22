Rapperul american Lil Nas X a fost arestat joi dimineață la Los Angeles, după ce ar fi avut o confruntare cu poliția. Acesta a fost surprins plimbându-se pe stradă în lenjerie intimă. Artistul a fost ulterior transportat la spital pentru tratamentul unei posibile supradoze, au anunțat autoritățile.

Lil Nas X, altercaţie în lenjerie intimă cu poliţia din L.A. - Profimedia / X

Rapperul Lil Nas X a fost arestat după o altercație cu poliția din Los Angeles, au confirmat autoritățile.

Potrivit BBC, poliția a fost chemată pe bulevardul Ventura joi, la ora locală 05:30, după ce au existat rapoarte despre un bărbat care mergea pe stradă în lenjerie intimă, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD).

După ce ofițerii au ajuns la fața locului, LAPD susține că interpretul piesei Old Town Road a "atacat" polițiștii și a fost arestat sub suspiciunea de agresiune.

Articolul continuă după reclamă

El a fost apoi dus la spital pentru tratament, fiind suspectat de o posibilă supradoză, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției, Charles Miller. BBC a contactat reprezentanții săi pentru un comentariu.

Imagini ajunse pe internet

Un videoclip neverificat cu starul, publicat joi dimineață de TMZ, îl arată dansând pe stradă doar în lenjerie intimă și cizme de cowboy, invitând trecătorii să "vină la petrecere".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rapperul este așteptat să lanseze mai târziu în acest an cel de-al doilea album de studio, Dreamboy, mult așteptat, după ce și-a prezentat noile piese pe Instagram.

Născut Montero Lamar Hill, Lil Nas X a devenit primul bărbat asumat gay care a primit un premiu al Country Music Association, după ce a câștigat cu Old Town Road în 2019. Melodia a câștigat, de asemenea, două premii Grammy și a doborât recordul pentru cea mai lungă perioadă de timp petrecută pe locul întâi în topul Billboard Hot 100, rămânând 17 săptămâni consecutive în fruntea clasamentului.

De-a lungul carierei, cântărețul a stârnit controverse, conservatorii din SUA catalogând videoclipul piesei sale Montero (Call Me By Your Name) drept "depravat" și "diabolic". Artistul a răspuns cu un videoclip fals de scuze pe YouTube, care se întrerupea cu celebra scenă de dans erotic din Montero, și a scris pe Twitter că vrea ca lacrimile criticilor săi să "umple paharul meu Grammy".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰