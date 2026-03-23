Cine e Emmanuel Gregoire, noul primar al Parisului. Stânga păstrează controlul asupra celor mai mari oraşe

Parisul are un nou primar. Socialistul Emmanuel Gregoire a câştigat duminică alegerile, astfel, stânga a păstrat controlul asupra celor mai mari oraşe ale Franţei, Paris, Lyon, Lille şi Marsilia, în timp ce extrema dreaptă s-a impus în mai multe oraşe de mărime medie din sud, precum Castres sau Carcassonne.

Socialiștii și aliații lor au reușit să își păstreze controlul asupra celor mai mari patru orașe ale Franței, Paris, Marseille, Lyon și Lille, în urma alegerilor locale, într-un rezultat care le dă speranțe partidelor tradiționale înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, scrie BBC.

În același timp, și partidele extremiste au înregistrat unele victorii. Extrema dreaptă a obținut un rezultat important la Nisa, iar partidul de extremă stângă Franța Nesupusă (LFI) a câștigat la Roubaix, în nordul țării.

Totuși, una dintre cele mai clare concluzii ale serii a fost eșecul alianțelor dintre stânga tradițională și LFI. În orașe considerate de mult timp fiefuri ale Partidului Socialist, precum Clermont-Ferrand și Brest, alegătorii s-au orientat spre candidați de centru sau de dreapta.

În schimb, în orașe precum Paris, Marsilia și Lille, unde primarii socialiști în funcție au evitat o alianță cu extrema stângă, administrațiile de stânga au fost realease fără mari emoții. Acești lideri s-au distanțat de LFI pe fondul acuzațiilor de antisemitism care au vizat partidul.

Lyon a fost văzut ca un caz separat. Acolo, primarul ecologist Grégory Doucet a făcut alianță cu LFI și, totuși, a câștigat. Mulți au explicat însă rezultatul și prin campania slabă a contracandidatului său de dreapta, omul de afaceri Jean-Michel Aulas.

"Alianţele ruşinii"

Înainte de turul decisiv au existat apeluri la boicotarea LFI, după ce un membru al partidului a fost acuzat de incitare la uciderea unui student de extremă dreaptă la Lyon. În plus, liderul partidului, Jean-Luc Melenchon, a stârnit controverse după un discurs în care adversarii săi au considerat că a făcut o aluzie nepotrivită la originea evreiască a lui Jeffrey Epstein.

Cu toate acestea, după primul tur de scrutin de săptămâna trecută, mulți candidați socialiști și ecologiști au ales să treacă peste aceste controverse și au făcut alianțe cu LFI, sperând că astfel își vor asigura victoria. Dreapta a numit aceste înțelegeri "alianțe ale rușinii".

Nici în alte orașe, aceste alianțe dintre stânga tradițională și extrema stângă nu au dat rezultatele așteptate. Ele au eșuat și în Toulouse, Strasbourg, Poitiers, Limoges și Tulle. Acest ultim oraș este considerat un fief electoral al fostului președinte socialist François Hollande, care ceruse și el boicotarea LFI, fără succes însă.

Cine este Emmanuel Gregoire

Victoria lui Emmanuel Grégoire la Paris confirmă încă o dată imaginea capitalei ca oraș predominant de stânga. Predecesoarea sa, Anne Hidalgo, a devenit cunoscută pentru politicile ferme împotriva traficului auto, măsuri care au fost în general susținute de alegători.

Grégoire şi-a revendicat victoria după ce estimările bazate pe rezultatele parţiale l-au plasat cu mult în faţa rivalei sale conservatoare, Rachida Dati, care şi-a recunoscut înfrângerea. "Este victoria unei anumite viziuni asupra Parisului: un Paris vibrant, un Paris progresist”, a spus Gregoire, înainte de a se îndrepta pe străzile Parisului către Primărie pe bicicletă.

Grégoire s-a înscris în Partidul Socialist la 24 de ani, în 2002. A intrat apoi în politica locală, iar opt ani mai târziu a devenit șef de cabinet al primarului de atunci al Parisului, Bertrand Delanoë, scrie AP.

Ulterior, Grégoire a lucrat și în biroul prim-ministrului, în perioada președinției socialistului François Hollande. A fost ales pentru prima dată în Consiliul Municipal din Paris în 2014, iar între 2018 și 2024 a fost prim-adjunct al primarului Anne Hidalgo, ocupându-se de domenii importante precum bugetul, politicile urbane și serviciile publice.

În 2024, a fost ales deputat în Adunarea Națională, iar anul trecut și-a lansat candidatura pentru a-i succeda lui Hidalgo la Primăria Parisului. "Un avantaj pe care îl avem este că îi cunoaștem foarte bine pe parizieni", a declarat Grégoire pentru Associated Press înainte de alegeri.

Grégoire a vorbit recent despre faptul că a fost victima unor abuzuri sexuale în copilărie, pe când era în școala primară. "Este povestea unui copil care a fost abuzat sexual timp de câteva luni, în cadrul unor activități de după școală, la o piscină municipală", a spus Grégoire anul trecut, într-un interviu pentru France Inter. "La acel moment, nu am avut puterea, mijloacele sau cuvintele ca să exprim acea durere și suferință. Am ascuns acest lucru timp de zeci de ani", a adăugat el.

Subiectul abuzurilor asupra copiilor a fost unul des folosit și în campania electorală de la Paris, după ce au apărut mai multe cazuri de presupuse abuzuri în școli publice din capitală. Grégoire a spus că aceste dezvăluiri au redeschis o rană veche pentru el.

Extrema dreaptă a câştigat la Nisa

Partidul de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), care conduce detașat în sondajele pentru alegerile prezidențiale, a pierdut în oraşele din sudul ţării, Nimes şi portul Toulon, o importantă bază navală de la Marea Mediterană, care reprezentau două ţinte cheie pentru Rassemblement National.

În schimb, a înregistrat o victorie răsunătoare la Nisa, odată cu câştigarea alegerilor de către Eric Ciotti, un fost conservator care s-a aliat cu Adunarea Naţională a Marinei Le Pen. RN și-a arătat forța și în orașe mai mici din provincie, câștigând la Montargis, Carcassonne și La Seyne-sur-Mer, deși a pierdut primăria din Villers-Cotterets, la nord de Paris.

Însă, marii câștigători ai serii au fost partidele tradiționale de stânga, de dreapta și de centru. Rezultatul le dă speranța că, într-un tur doi prezidențial împotriva unui candidat extremist, ar putea încă să câștige. Rămâne, totuşi, întrebarea: ce se va întâmpla dacă, într-un tur doi la prezidențiale, vor ajunge doi candidați extremişti?

