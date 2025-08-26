Trupurile a doi români au fost găsite la groapa de gunoi a orașului Zaragoza scrie presa din peninsulă, iar jurnaliștii cred că au de-a face cu reglări de conturi între grupări infracționale periculoase. Până acum, autoritățile au confirmat doar că una dintre victime este cetățean român.

Cele două trupuri neînsufleţite au fost găsite la groapa de gunoi din Zaragoza, la distanţă de 13 zile unul de altul. Un cadavru cu o haină trasă peste cap a fost găsit printre gunoaie la sfârşitul lunii aprilie.

Cine este românul găsit mort în Spania

Două săptămâni mai târziu, trupul neînsuflețit al unui alt bărbat a apărut pe rampa de sortare a deşeurilor. Potrivit informaţiilor obţinute în exclusivitate de la los Mossos de Esquadra, poliţia catalană, cazul este unul extrem de complicat. Doar unul dintre cadavre a fost până acum identificat și aparţine unui român de 45 de ani pe nume Cătălin, iar autorităţile spaniole au autorizat deja transportul său în România pentru înmormântare.

Articolul continuă după reclamă

Presa spaniolă scrie că şi cel de-al doilea cadavru ar aparţine tot unui român, iar cele două crime ar fi legate între ele. Moartea celor doi a fost violentă, potrivit anchetatorilor, care aşteaptă acum rezultatele finale ale necropsiilor. Până atunci anchetatorii iar în calcul toate pistele posibile, de la o simplă dispută domestică, până la o răfuială între grupările de trafic de droguri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰