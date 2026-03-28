Sfârşit tragic pentru doi tineri din judeţul Dâmboviţa. Este vorba despre un cuplu, soț și soție, ambii şoferi de camion, care au murit într-un accident în apropiere de oraşul spaniol Girona. În urma incidentului, o altă persoană a fost rănită.

Tragedia s-a produs pe autostradă din apropierea orașului Girona, potrivit presei din Spania. Autocamionul condus de cei doi români a lovit un TIR care era oprit pe marginea drumului, probabil din cauza unei defecțiuni.

În urma impactului, autocamioanele au luat foc, iar incendiul s-a extins pe o zonă de vegetație din apropierea acostamentului.

Cine sunt românii morţi în accidentul din Spania

Victimele așadar sunt doi tineri din județul Dâmbovița, un bărbat de 34 de ani și soția lui în vârstă de doar 26 de ani. Mădălina era din Moreni, iar Ionuţ din Valea Lungă.

Cei doi lucrau împreună și formau o echipă pe același TIR. Celălalt șofer din celălalt camion a suferit și el răni grave și a fost transportat cu elicopterul la spital.

În urma accidentului, circulația pe autostradă a fost închisă timp de mai multe ore, iar autoritățile din Spania fac acum cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

