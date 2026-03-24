Cum a ajuns un bărbat la Urgențe după ce a amestecat înălbitor cu oțet în timp ce făcea curățenie

Un bărbat de 35 de ani a ajuns la spital după ce a inhalat un gaz toxic rezultat din amestecarea unor produse de curățenie. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Albi, unde acesta încerca să-și curețe baia, relatează Le Parisien. 

de Denisa Vladislav

la 24.03.2026 , 11:07
Potrivit presei locale, bărbatul a folosit într-un pulverizator o combinație de oțet alb și înălbitor. La scurt timp, a început să aibă dificultăți de respirație, iar echipajele de urgență au fost alertate marți, în jurul orei 18:00.

Bărbatul de 35 de ani a fost transportat la spital după inhalarea unui gaz toxic

La sosirea pompierilor, s-a constatat că inhalase un gaz toxic degajat în urma reacției chimice dintre cele două substanțe. Mai exact, amestecul a dus la eliberarea de clor gazos, o substanță periculoasă pentru sănătate.

"Acest gaz coroziv provoacă iritații ale ochilor și ale tractului respirator și poate avea efecte mult mai grave, în funcție de nivelul de expunere", au transmis pompierii din Tarn.

13 pompieri au intervenit

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar intervenția a mobilizat 13 pompieri și trei autospeciale.

Specialiștii avertizează că nu toate produsele de curățenie pot fi combinate în siguranță. Agenția franceză pentru sănătate și siguranță alimentară și de mediu, ANSES, atrage atenția că astfel de practici pot duce la intoxicații severe și chiar la spitalizare.

Datele instituției arată o creștere semnificativă a cazurilor de intoxicație după 2019, când unele produse chimice au fost restricționate pentru uz casnic. Cele mai frecvente simptome includ tuse, dificultăți de respirație și iritații ale ochilor, nasului și gâtului. În unele cazuri, pacienții necesită îngrijiri medicale de urgență, iar o parte dintre ei ajung chiar la terapie intensivă.

