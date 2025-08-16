Antena Meniu Search
x

Curs valutar

De ce nu au mai răspuns Putin şi Trump întrebărilor jurnaliştilor: explicaţia vine de la Kremlin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 06:56
De ce nu au mai răspuns Putin şi Trump întrebărilor jurnaliştilor. Explicaţia vine de la Kremlin - De ce nu au mai răspuns Putin şi Trump întrebărilor jurnaliştilor. Explicaţia vine de la Kremlin - Profimedia

"Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, citată de news.ro. Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: "Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare".

Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei

"Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică", a explicat Peskov.

Articolul continuă după reclamă

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.

Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin "au făcut unele progrese" în discuţiile lor, dar a adăugat că "nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump vladimir putin rusia sua statele unite summit trump putin alaska
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul”
Milionarul celebru pe care l-au &#8220;distrus&#8221; jocurile de noroc şi investiţiile proaste: &#8220;Ştiam că vine falimentul&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia
Comentarii


Întrebarea zilei
Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului?
Observator » Ştiri externe » De ce nu au mai răspuns Putin şi Trump întrebărilor jurnaliştilor: explicaţia vine de la Kremlin